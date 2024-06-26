Ежегодная помощь Литвы Украине будет составлять не менее 190 млн евро

„Оценив ситуацию, члены Государственного совета обороны согласились, что в ближайшие три года ежегодная поддержка Литвы на военные нужды и нужды безопасности должна составлять не менее 0,25 проц. валового внутреннего продукта, что составит 190 млн евро в год“, - сказал К. Будрис на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента.