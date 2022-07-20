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Постпреды стран Евросоюза в среду, 20 июля, утвердили новый, седьмой пакет санкций в отношении России, сообщил постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс.
Vyras žiūri į tuščią lagaminų ir krepšių parduotuvę, kuri užsidarė dėl Vakarų sankcijų Rusijai po to, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. 2022 gegužės 31 d., Sankt Peterburgas, Rusija
Vyras žiūri į tuščią lagaminų ir krepšių parduotuvę, kuri užsidarė dėl Vakarų sankcijų Rusijai po to, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. 2022 gegužės 31 d., Sankt Peterburgas, Rusija
© AP / Scanpix

Ограничения подразумевают новые меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка, а также эмбарго на импорт российского золоота. Под санкции попадут около 50 физических и юридических лиц, "включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов", написал Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.

15 июля Еврокомиссия подготовила рекомендации по новым ограничениям. ЕК рекомендовала ввести эмбарго на российское золото и наложить ограничения на торговлю товарами двойного назначения, бухгалтерские услуги и аудит. При этом новые санкции не должны затрагивать экспорт российской сельхозпродукции.

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Под санкции попали мэр Москвы и "Ночные волки"

Накануне близкое к институтам ЕС издание EUobserver сообщило, что в новые санкционные списки попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также - восемь юрлиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников. По информации издания, под санкции также попадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов и некоторые родственники бизнесменов, против которых санкции были введены ранее.

При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, которые рискуют столкнуться с проблемой голода. Также корректировки должны исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров. В статье указывалось, что ЕС к тому же планирует ввести некоторые исключения из санкций "избежать сбоев в каналах платежей за сельскохозяйственную продукцию".

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Deutsche Welle
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