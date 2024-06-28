Евросовет выбрал новых лидеров Евросоюза

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе вечером в четверг, 27 июня, проголосовали за новых руководителей главных институтов блока. По итогам голосования председательницей Европейской комиссии остается Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Европейский совет возглавит экс-премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а внешнеполитическую службу ЕС - премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Для утверждения их кандидатур необходима была поддержка так называемого усиленного квалифицированного большинства. Оно достигается одновременным выполнением двух условий: за предложение должны проголосовать не менее 20 из 27 стран-членов (72%), представляющих не менее 65% населения Евросоюза.
Интрига сохранялась вплоть до завершения первого дня саммита, поскольку деликатную тему выбора лидеров отодвинули в самый конец повестки дня, после обсуждения войны в Украине, темы обороны и безопасности ЕС и конфликта на Ближнем Востоке.
До этого в Брюсселе стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольна тем, что ее не привлекли к процессу выдвижения кандидатов. Теоретически она могла бы проголосовать против фон дер Ляйен, Кошты и Каллас, кандидатуры которых были представлены к голосованию одним пакетом. По данным издания Corriere della Sera, она намеревалась добиться голосования по каждой отдельной кандидатуре и отдать свой голос за фон дер Ляйен, но не за остальных кандидатов.