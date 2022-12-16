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Продолжается рабочий визит президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Брюссель. В четверг глава государства принял участие в заседании Европейского совета. Основными темами встречи были энергетика, поддержка Украины и трансатлантическое сотрудничество.
Европейский совет согласовал выделение Украине 18 млрд евро помощи
© AFP / Scanpix

Говоря об энергетике, глава государства подчеркнул, что поскольку министры энергетики пока не смогли договориться о предельной цене на газ, Европейский совет должен послать сильный сигнал, призывающий министров энергетики искать компромисс. Президент подчеркнул, что механизм корректировки рынка газа должен быть не декларативным, а действующим и способствовать реальному сдерживанию скачков цен на энергоносители в будущем, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

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Глава государства отметил, что поддержка Европейского союза Украине должна увеличиваться до тех пор, пока не будет достигнута победа над агрессором.

"Согласованный пакет макрофинансовой поддержки Украины в размере 18 млрд. евро – это своевременная и существенная помощь. Наша задача сейчас – сделать так, чтобы Украина начала получать эту помощь уже в январе. Украинский народ героически борется со злом, и мы должны помогать ему всеми возможными способами", - отметил Г. Науседа.

Президент обратил внимание европейских лидеров на необходимость усиления давления на Россию и ужесточения санкций, а также подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности не должно использоваться в качестве предлога для ослабления санкционного режима ЕС. Г. Науседа подчеркнул, что предлагаемые исключения не должны давать возможность российским олигархам, находящимся под санкциями, получать доступ к своим замороженным средствам и продолжать приумножать свое состояние, в то время как мирные жители Украины гибнут от российских бомб.

Главы государств и правительств стран – членов ЕС обсудили вопросы сотрудничества со странами Южного соседства. Президент отметил необходимость усиления сотрудничества в борьбе с российской дезинформацией и нелегальной миграцией, а также в обеспечении безопасности поставок энергоносителей. Говоря о борьбе с нелегальной миграцией, глава Литвы подчеркнул, что прошлогодние гибридные атаки Беларуси и России выявили недостатки в законодательстве ЕС, поэтому необходимо как можно скорее согласовать правовые акты ЕС, что позволило бы эффективно бороться с попытками авторитарных режимов использовать нелегальных мигрантов в своих целях.

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