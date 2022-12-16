Европейский совет согласовал выделение Украине 18 млрд евро помощи

Говоря об энергетике, глава государства подчеркнул, что поскольку министры энергетики пока не смогли договориться о предельной цене на газ, Европейский совет должен послать сильный сигнал, призывающий министров энергетики искать компромисс. Президент подчеркнул, что механизм корректировки рынка газа должен быть не декларативным, а действующим и способствовать реальному сдерживанию скачков цен на энергоносители в будущем, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

Глава государства отметил, что поддержка Европейского союза Украине должна увеличиваться до тех пор, пока не будет достигнута победа над агрессором.

"Согласованный пакет макрофинансовой поддержки Украины в размере 18 млрд. евро – это своевременная и существенная помощь. Наша задача сейчас – сделать так, чтобы Украина начала получать эту помощь уже в январе. Украинский народ героически борется со злом, и мы должны помогать ему всеми возможными способами", - отметил Г. Науседа.

Президент обратил внимание европейских лидеров на необходимость усиления давления на Россию и ужесточения санкций, а также подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности не должно использоваться в качестве предлога для ослабления санкционного режима ЕС. Г. Науседа подчеркнул, что предлагаемые исключения не должны давать возможность российским олигархам, находящимся под санкциями, получать доступ к своим замороженным средствам и продолжать приумножать свое состояние, в то время как мирные жители Украины гибнут от российских бомб.

Главы государств и правительств стран – членов ЕС обсудили вопросы сотрудничества со странами Южного соседства. Президент отметил необходимость усиления сотрудничества в борьбе с российской дезинформацией и нелегальной миграцией, а также в обеспечении безопасности поставок энергоносителей. Говоря о борьбе с нелегальной миграцией, глава Литвы подчеркнул, что прошлогодние гибридные атаки Беларуси и России выявили недостатки в законодательстве ЕС, поэтому необходимо как можно скорее согласовать правовые акты ЕС, что позволило бы эффективно бороться с попытками авторитарных режимов использовать нелегальных мигрантов в своих целях.