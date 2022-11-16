Политик отмечает, что после того, как во вторник российская армия нанесла самый сильный удар по Украине с начала войны и в Польше из-за войны, спровоцированной Кремлем, погибли два человека, это признание необходимо.

"В любом случае в Польше два человека погибли в результате жестокой войны России против Украины, в результате вчерашней самой сильной бомбежки с начала войны. (...) И, хотя ПВО Украины, по имеющимся данным, сбили около 80 проц. запущенных ракет, но те, что попали, вызвали огромные последствия, так как около миллиона человек остались без электричества, разрушалась инфраструктура, это преднамеренный террористический акт", - в среду радиостанции ЛРТ сказала европарламентарий.

"На следующей неделе в Европарламенте мы планируем резолюцию. (...) Идет подготовка к признанию России или ее режима террористическими. Формулировка пока не ясна, но суть именно в том, что мы видим в эти дни с российской стороны", - сказала Р. Юкнявичене, добавив, что в настоящее время резолюцию готовят отдельные политические группы, за подготовку документа отвечает и европарламентарий Андрюс Кубилюс.

Однако Р. Юкнявичене не сомневается, что переговоры не будут простыми, поскольку, указывает она, в законодательстве Евросоюза нет положения о признании террористическими ни государства, ни режима.

"На следующей неделе нас ждут непростые переговоры, будут политики, которые уже сейчас очень четко выступают за такое признание. Но нужно знать, что в законодательстве ЕС нет такого положения, будь то положение о государстве, поддерживающем терроризм, как это есть в Америке, или признание государства террористическим в целом, или признание режима террористическим, потому что есть только признание террористическими определенных организаций. (...) Но, если такой институт будет принят, мы обратимся к другим учреждениям, комиссии и Совету Европы, чтобы они представили правовые акты, чтобы мы могли иметь такие определения и в законодательстве ЕС", - пояснила Р. Юкнявичене.

ELTA напоминает, что во вторник российская армия нанесла по Украине сильнейший удар с начала войны. Противник выпустил около 100 ракет по городам Украины. В основном они были нацелены на объекты критической инфраструктуры.