Европарламентарий: Украина может получить миллион боеприпасов ЕС к июню

По его словам, на данный момент Украине передали менее половины обещанных к марту боеприпасов.

“Было сказано, что будет миллион до марта-апреля. На сегодняшний день, больше чем 400 тысяч отправлено, или по дороге в Украину. Остается чуть больше, чем половина”, - сказал политик.

“Я надеюсь, что к июню мы будем иметь миллион. Может быть, там будет опоздание на три-четыре месяца, но главное, чтобы и после июня это продолжалось”, - отметил Ауштрявичюс.

При этом он подчеркнул, что Западу следует наращивать производство боеприпасов.

“Этот миллион - это не последнее, что надо Украине. Нам это надо понимать, поэтому оборонная промышленность и на Западе, и в Европе должны развиваться, в том числе, и в Литве. Я думаю, что мы не сделали все, что могли сделать. И надо думать, как практически эти проекты развивать”, - добавил он.