Депутаты ожидают, что "процесс вступления начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее". Евросоюз и союзники по НАТО должны тесно сотрудничать с Украиной, чтобы разработать временные рамки гарантий безопасности, которые должны быть реализованы сразу после окончания войны, сказано в документе.

В резолюции подчеркивается, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Кроме того, депутаты Европарламента осудили разрушение дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области Украины, назвав произошедшее военным преступлением, а также призвали принять адекватный пакет мер ЕС по восстановлению Украины и открыть в этом году переговоры о вступлении Киева в ЕС.

В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Вступление Киева в Альянс больше всего поддерживают Польша и страны Балтии. Сенат Польши в мае 2023 года принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО, а Сейм Литвы — резолюцию, где предлагается "полностью поддерживать" Украину и пригласить ее в НАТО. Однако против членства Украины в НАТО открыто выступает, к примеру, Венгрия.

В Вильнюсе 11–12 июля состоится саммит НАТО. Основным вопросом на нем станет вступление в Альянс Украины и гарантии, которые НАТО может дать Киеву в отношении членства страны и ее защиты.