В принятой в минувший четверг резолюции ЕП предупреждают, что используемый для производства удобрений российский газ способствует финансированию войны в Украине. Поэтому европарламентарии призывают как можно скорее выделить достаточное количество ресурсов на устранение зависимости от российского газа.

Европарламентарии сожалеют, что в ближайшее время ЕС не сможет самостоятельно обеспечить себя минеральными удобрениями, поскольку сырье для них (газ, фосфор и калий) в основном добывают за пределами ЕС и зачастую в странах, управляемых автократическими режимами. Европарламентарии предлагают помочь фермерам и позволить им использовать сельскохозяйственный резерв, продлить действие временного отказа от таможенных налогов на импорт удобрений (за исключением удобрений из России и Беларуси) и подготовить единый механизм закупки удобрений на уровне ЕС.

В долгосрочной перспективе необходимо повысить самостоятельность ЕС в сфере удобрений, снизить зависимость от ископаемого топлива, поощряя производство органических удобрений и используя для производства удобрений энергию возобновляющихся источников и переработанные пищевые отходы, убеждены европарламентарии.

Докладчик ЕП Норберт Линс (Европейская народная партия, Германия) сказал: "Необходимо срочно обеспечить нормальные поставки удобрений нашим фермерам и предпринять действия для снижения цен на удобрения. Это необходимо для безопасности продовольствия. Замена минеральных удобрений и их дополнение питательными веществами из органических источников значительно повысит возможности фермеров, а сельское хозяйство Европы станет менее зависимым от импорта удобрений из третьих стран".

В начале прошлого года, когда Россия напала на Украину, начался всемирный кризис минеральных удобрений и энергетический кризис, которые представляют угрозу нехватки продуктов питания и роста цен на них. В сентябре 2022 г. цены на азотные удобрения выросли на 149%, а крупнейшие в мире производители получили рекордную прибыль.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом



