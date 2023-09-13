Еврокомиссия уточнила правила ввоза россиянами личных вещей

Еврокомиссия 12 сентября обновила интерпретацию ст. 3i. Раньше в ней на вопрос "Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования и автомобили, в том числе в рамках туристических поездок?" следовал лаконичный ответ "нет".

Что касается личных вещей, то в документе теперь указано, что национальные органы должны продолжать применять запрет "соразмерным и разумным образом" в отношении ввозимых товаров, которые "вызывают незначительные опасения" по поводу возможного обхода санкций. К ним ЕК относит предметы личной гигиены и одежду.

Въезд на российских автомобилях по-прежнему попадает под запрет

Из обновленных рекомендаций Еврокомиссии следует, что автомобили с регистрацией в России по-прежнему попадают под запрет. В документе подчеркивается, что они могут использоваться для обхода санкций. При этом неважно, личный ли автомобиль и по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.