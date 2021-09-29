aA
Еврокомиссия в принятом в среду плане действий в отношении миграции признала создавшуюся на границе Литвы и соседних стран ситуацию как гибридную атаку Беларуси, что позволяет надеяться на более эффективную помощь в решении схожих ситуаций в будущем, сообщил член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс.
Еврокомиссия признала миграционный кризис на границе с Беларусью гибридной атакой
© AP / Scanpix

"Сегодня было принято дополнение к так называемому миграционному пакету. Он (миграционный пакет) был принят год назад, сегодня прошла оценка самого пакета и, что очень важно для Литвы, происходящее у границ Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, на внешней границе с ЕС, эта было признано гибридной атакой", - заявил В. Синкявичюс BNS.

Статьи по теме:
В октябре изучать литовский язык начнут около 300 детей мигрантов  (18)
Активисты предупредили о гуманитарной катастрофе на границе Польши и Беларуси  (2)

"Еврокомиссия не сводит все события к одному названию "нелегальная миграция". Но те события выделяет, речь идет о различном реагировании, различной помощи", - подчеркнул он.

Еврокомиссия обновила план действий по борьбе с торговлей людьми. По мнению Комиссии, эти меры направлены и против действий Беларуси на границе с Литвой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Погранслужба Литвы: за сутки в страну из Беларуси не пустили больше 60 мигрантов (1)

За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в...

В лагерях мигрантов усилят охрану, обещают перемены (12)

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте с...

TOP новостей

Карантина в Литве не будет, но правила ужесточены (19)

Правительство Литвы в среду решили ужесточить...

В реанимации Каунасской клиники - двое больных COVID-19 детей и младенец

Сейчас в Литве от коронавируса можно прививать детей с...

С самозанятых в Литве хотят собрать больше налогов: 4 предложения (23)

Соцмин Литвы готовит изменения для самозанятых....

Вице-министр: дорогие подарки должны облагаться налогами (7)

Вице-министр финансов Литвы Рута Билкштите сказала,...

Жительница Литвы пересекла границу с Польшей и получила смс-сообщение с требованием вернуться в Минск (20)

Жительница Литвы пересекла границу Польши и получила...