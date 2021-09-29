Еврокомиссия признала миграционный кризис на границе с Беларусью гибридной атакой

"Сегодня было принято дополнение к так называемому миграционному пакету. Он (миграционный пакет) был принят год назад, сегодня прошла оценка самого пакета и, что очень важно для Литвы, происходящее у границ Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, на внешней границе с ЕС, эта было признано гибридной атакой", - заявил В. Синкявичюс BNS.
"Еврокомиссия не сводит все события к одному названию "нелегальная миграция". Но те события выделяет, речь идет о различном реагировании, различной помощи", - подчеркнул он.
Еврокомиссия обновила план действий по борьбе с торговлей людьми. По мнению Комиссии, эти меры направлены и против действий Беларуси на границе с Литвой.
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