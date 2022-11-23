По сообщению ЕК, такая проверка будет проведена впервые с момента начала этой процедуры.
ЕК, которая составила отчет о механизме предупреждения Литвы, призывает власти ограничить расходы, например, выплачивать компенсацию за цены на энергию только уязвимым слоям общества.
"Временные меры, предназначенные для того, чтобы домохозяйства и компании справились с изменениями цен на энергоносители, по мнению Еврокомиссии, недостаточно адресны и направлены на наиболее уязвимые группы общества", — говорится в комментарии ЕК к проектам бюджетов Литвы и других государств еврозоны на 2023 год.
По мнению Комиссии, дополнительный стимулирующий эффект будет создан увеличением других, постоянных государственных расходов, которое не будут компенсироваться устойчивыми доходами бюджета.
По данным Комиссии, из 14 показателей, по которым оцениваются потенциальные диспропорции, Литва в 2021 году превысила пределы пяти показателей.
ЕК полагает, что фискальная политика Литвы в 2023 году будет стимулировать экономику, несмотря на высокую инфляцию в стране.
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