Еврокомиссия предлагает предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС

"Комиссия рекомендует Совету руководителей предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата. Все это делается, осознавая, что страна реализует важные реформы. (…) В отношении Молдавии действует также рекомендация, что и в отношении Украины", — сказала фон дер Ляйен журналистам.

Украине и Молдове предлагается немедленно предоставить статус кандидата, но также запрашивается реализация некоторых изменений в госуправлении.

Комиссия также рассмотрела заявку и Грузии на получение статуса кандидата. Однако по поводу этой страны решено рассмотреть предложение после того, как она выполнит предварительные условия.

Окончательное решение о предоставлении этим странам статуса кандидата должно быть принято единогласно государствами-членами Сообщества. Их лидеры встречаются через неделю в Европейском Совете.

Volodymyras Zelenskis © Sipa / Scanpix

"Джентельменское доверие"

Как заявил в пятницу BNS еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, ожидания изменений в Украине и Молдавии это больше "не условие, а, скажем, джентльменское доверие".

"Эти задачи будут фундаментальными и при обсуждении самого процесса вступления (…) Украине необходимо усовершенствовать процедуру отбора судей Конституционного суда, усилить борьбу с коррупцией, особенно на высшем уровне, усилить правовую базу по предотвращению отмывания денег, внедрить антиолигархический закон", — сказал он.

По словам Синкявичюса, реализация этих изменений будет тщательно контролироваться.

В прошлом Западные страны, включая Германию и Францию, скептически относились к ускорению вступления Киева в ЕС, говоря, что на это могут уйти десятилетия.

Однако во время визита в Украину на этой неделе лидеры Франции, Германии и Италии без промедления высказались в поддержку статуса официального кандидата Киева.

Не развеянные сомнения

По словам Синкявичюса, дискуссии о предоставлении Украине статуса кандидата были напряженными.

"Вероятно, это было невообразимое решение три или четыре недели назад, сегодня исторический день, историческое решение, которое было непростым", — сказал еврокомиссар.

Virginijus Sinkevičius © DELFI / Julius Kalinskas

Он подчеркнул, что саммите ЕС будет особенно важно найти "правильную формулировку", которая будет согласована с лидерами Сообщества.

Несмотря на рекомендацию Комиссии, в Сообществе остаются сомнения, поскольку некоторые страны считают, что, если бы не война с Россией, стремление Украины к членству не рассматривалось бы. По мнению критиков, до вторжения Кремля Киев обвиняли в медленном проведении реформ, особенно в области борьбы с коррупцией.

"Я не буду называть конкретные страны, но их аргументы касаются необходимых реформ — вступление в ЕС — это очень четкая процедура, и ее нельзя изменить войной. Это также должно быть справедливо и по отношению к другим странам", — сказал он.

Он сказал что на решение Комиссии сильно повлияло участие самой фон дер Ляйен и ее команды. Среди прочего большое влияние оказали визит и выступления лидеров больших стран ЕС в Киеве.

Синкявичюс подчеркнул, что даже если саммит ЕС добрит рекомендацию Комиссии, Украине еще предстоит "долгий путь" в проведении реформ.