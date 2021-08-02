Еврокомиссар: в связи с увеличением числа рейсов из Ирака встреча с правительством этой страны необходима

"Нам следует срочно реагировать и как можно скорее встретиться с правительством Ирака и должностными лицами этой страны, чтобы обсудить возможности сокращения объемов полетов", - сказала находящаяся в Литве с визитом еврокомиссар журналистам в Медининкай.

Она отметила, что планы выполнять полеты в Минск еще из трех городов Ирака - Басры, Эрбиля и Сулеймании - печалят.

В последнее время Литва сталкивается с выросшим потоком миграции из Беларуси. В этом году границу пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы.

Литва из-за выросшего потока нелегальных мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

Говоря о возможных рычагах Евросоюза (ЕС) на переговорах с Ираком, И. Йоханссон сказала, что она еще раньше предложила новые меры, связанные с выдачей виз гражданам третьих стран, если конкретные государства не соблюдают международные обязательства при решении связанных с миграцией вопросов.

Еврокомиссар добавила, что это решение сейчас находится в руках Совета ЕС.

На вопрос о возможности введения других санкций в отношении Ирака, И. Йоханссон ответила, что должна посовещаться об этом с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

Забор на границе с Беларусью обязателен

"На мой взгляд, определенный физический барьер необходим, это мне было показано вполне конкретно. На мой взгляд, это хорошая мысль - построить физический барьер", - сказала И. Йоханссон на пресс-конференции в Медининкай в понедельник.

"Можно ли это финансировать из фондов Евросоюза, ответить труднее, мы никогда не финансировали строительство никаких заграждений, но мы финансируем много другого оборудования с той целью, чтобы интегрированное управление границей было достаточно защищенным, и мы продолжим это обсуждать", - отметила еврокомиссар.

Осмотрев вместе с еврокомиссаром границу, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что с представителем ЕК договорено, что "для отражения Литвой этой гибридной атаки необходимо строить физический барьер или стену".

© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава МВД также сказала, что Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) уже подготовила план о строительстве заграждения, а до этого нужно будет покрыть всю протяженность границы с Беларусью колючей проволокой - концертиной.

"Прежде всего, мы видим потребность покрыть всю границу с Беларусью концертиной, которая располагалась бы не в два этажа, а по принципу пирамиды, когда три мотка внизу, на них еще две, и наверху - один, что на самом деле серьезный ответ, ее трудно преодолеть, а рядом будут строить физическое заграждение", - сказала А. Билотайте.

Участвовавший в пресс-конференции глава СОГГЛ Рустамас Любаевас сказал, что планы строительства стены были представлены в МВД на прошлой неделе и до конца недели будут приняты политические решения о начале строительства.

"Думаю, что на этой неделе будет более широкая дискуссия с вовлечением политических партий. И до конца этой недели, видимо, уже будут приняты политические решения о том, когда и как мы начнем оборудовать эту физическую преграду", - сказал Р. Любаевас.

В понедельник член ЕК И. Йоханссон вместе с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте побывала на границе с Беларусью.