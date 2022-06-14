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Комиссар Евросоюза (ЕС) по энергетике Кадри Симсон заявила, что во время приближающегося отопительного сезона страны ЕС ждет тройной вызов - высокие цены на энергоносители, безопасность поставок и мировой климатический кризис.
Еврокомиссар: в отопительный сезон правительства должны поддержать жителей
© DELFI / Josvydas Elinskas

Она советует правительствам стран ЕС поддержать домохозяйства, индивидуальных потребителей и готовиться к худшим из возможных сценариев.

К. Симсон также добавила, что при рекордно высоких ценах на газ и сырую нефть страны ЕС должны как можно скорее осваивать возобновляемые источники энергии.

Еврокомиссар полагает, что достичь цели - до конца года снизить на две трети зависимость от российского газа - можно путем экономии энергии и поиска альтернатив природному газу.

Она также рассказала, что с начала текущего года в Европу прибывает по морю рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ). Однако наполненность европейских терминалов СПГ не равномерная, поэтому следует ее координировать.

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