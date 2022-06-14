Еврокомиссар: в отопительный сезон правительства должны поддержать жителей

Она советует правительствам стран ЕС поддержать домохозяйства, индивидуальных потребителей и готовиться к худшим из возможных сценариев.
К. Симсон также добавила, что при рекордно высоких ценах на газ и сырую нефть страны ЕС должны как можно скорее осваивать возобновляемые источники энергии.
Еврокомиссар полагает, что достичь цели - до конца года снизить на две трети зависимость от российского газа - можно путем экономии энергии и поиска альтернатив природному газу.
Она также рассказала, что с начала текущего года в Европу прибывает по морю рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ). Однако наполненность европейских терминалов СПГ не равномерная, поэтому следует ее координировать.
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