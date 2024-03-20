Еврокомиссар: Украина может получить деньги от замороженных российских активов уже в июле

По его словам, несмотря на то что решение о передаче доходов от активов может показаться запаздывающим, нынешний вариант — компромиссный, который приемлем для всех государств-членов и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
"Обсуждаемое сегодня решение можно назвать запаздывающим, возможно, хотелось бы, чтобы такие решения были приняты раньше. Но оно, в конце концов, согласовано между 27 странами, так что у него есть шанс быть принятым. И если страны-члены быстро примут решение, первый платеж Украина может получить 1 июля. Платежи будут поступать в Украину два раза в год, а именно путем пересмотра депозитариев", – сообщил в среду радиостанции LRT В. Синкявичюс.
По словам еврокомиссара, доход от замороженных российских активов составляет 3 млрд евро в год. После их передачи Украине, 90 проц. будет направлено на закупку оружия, а 10 проц. – на восстановление Украины.
"И это не будет частью текущих обязательств", – подчеркнул он.
По мнению еврокомиссара, важно, чтобы другие страны, где хранятся активы российского Центробанка, приняли аналогичные решения.
"Важны и суммы, замороженные в других странах, например, в Австралии, там активов примерно на 50 млрд евро, и важно, чтобы и они приняли аналогичное решение", – отметил он.
В. Синкявичюс также отметил, что в настоящее время планов по экспроприации замороженных российских активов и их передаче нет, так как есть опасения по поводу негативной реакции финансового рынка.
"И по поводу этого опасения ни одно учреждение предупреждало, что неизвестно, как финансовые рынки отреагируют на экспроприацию российских активов. Наибольшее опасение вызывает падение евро как международной валюты", – сказал он.
Комиссар ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предлагает, чтобы Сообщество передало Украине на закупку оружия 90 проц. доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник.
Как заявил Ж. Боррель, с таким предложением он намерен выступить в среду во время саммита ЕС.