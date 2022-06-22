По его словам, риторику России можно было предвидеть, потому что транзит в Калининградскую область — больной вопрос для Москвы, и Литва это понимает.

"Я даже не сомневаюсь, что они (Россия — BNS) уже заранее составили нарратив, который будут распространять, чтобы сеять панику тут. (...) То, что, пожалуй, мне больше всего не нравится в том факте, это что у нас не было такой заранее созданной коммуникационной линии, возможно, вместе с Комиссией. Литва знает о деликатности калининградского транзита, знает, насколько важен здесь этот вопрос. Возможно, здесь можно было бы проделать больше работы", - заявил журналистам в Брюсселе делегированный Литвой еврокомиссар.

"Я думаю, что мы должны были быть готовы к таким нападкам России и распространению дезинформации и лжи", — добавил он.

Еврокомиссар заявил, что Комиссия готова полностью поддержать Литву и других членов Европейского союза в реализации санкций.

"Комиссия будет полностью поддерживать Литву и всех государств-членов в реализации санкций. Как я уже упомянул, было принято шесть пакетов санкций, и сейчас очень важно сосредоточиться на реализации санкций", — заявил еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник предупредил Литву о "серьезных последствиях" запрета транзита некоторых товаров в Калининградскую область.

Он добавил, что "соответствующие меры" разрабатываются и "к ним прибегнут в ближайшее время".

Со своей стороны Вильнюс отвечает, что не вводил односторонние санкции и подчеркивает, что это предусмотрено санкциями ЕС, введенными в связи с вторжением Кремля в Украину.

Синкявичюс еще раз отметил, что Литва реализует четвертый пакет санкций ЕС против России.

"То, что происходит с Калининградским транзитом, связано с вторжением России в Украину — другой причины для этого не было", — сказал он.