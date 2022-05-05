По ее словам, предложение о "полном эмбарго", представленное накануне Еврокомиссией, охватывает как российскую сырую нефть, так и нефтепродукты, поставляемые по морю или трубопроводам.
"Но наше предложение должно стать таким эмбарго, которое повлияет на Россию больше, чем на нашу собственную экономику. Мы будем делать это упорядоченно, чтобы у всех наших стран-членов была возможность найти альтернативных поставщиков", - сказала Симсон на церемонии открытия соединившего Литву и Польшу газопровода в четверг.
Она признала, что государства, не имеющие доступа к морским и нефтяным терминалам, "сталкиваются с более серьезными вызовами".
"Но все наши страны могут отказаться от российской нефти - в этом и была суть шестого пакета санкций", - сказала комиссар.
По ее словам, уже первый пакет санкций ЕС был направлен против российских нефтеперерабатывающих заводов. Говоря о зависимости Европы от российского газа, она подчеркнула, что сейчас члены ЕС "гораздо лучше подготовлены" к возможному прекращению поставок российского газа, чем после оккупации Крыма в 2014 году.
Евросоюз сейчас рассматривает 6-й пакет санкций против России, которая в конце февраля развязала войну в Украине. В пакете предлагается запретить импорт российской нефти, но его поддерживают не все члены блока, например, Венгрия.
На прошлой неделе Россия прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу, которые отказались выполнять одностороннее требование Кремля платить за газ в рублях.
Еврокомиссия предупредила, что Россия может сделать то же самое с другими государствами-членами ЕС, призвала не поддаваться этому давлению и пообещала, что ответ ЕС на действия "Газпрома" будет "незамедлительным, единым и скоординированным".
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