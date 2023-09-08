Еврокомиссар после встречи с министром сельского хозяйства: меня предупредительно пытаются заставить замолчать

"Не очень хочется в это верить, но я думаю, что такая пиар-кампания — это попытка предупредительно заставить меня замолчать. Другой причины для этого я не вижу, и, если министр (К. Навицкас – ELTA) хотел бы получить какие-то ответы непосредственно от меня, он же не раз связывался со мной, у него есть номер телефона и он не раз разговаривал со мной", – сказал В. Синкявичюс агентству ELTA.

"К ситуации следует отнестись серьезно. Прежде всего, хотелось бы отметить, что количество мелких фермерских хозяйств в Литве стремительно сокращается. Если сравнить 2018 и 2021 годы, мы потеряли более трети мелких фермерских хозяйств, т. е. около 36 проц. Мелкие фермерские хозяйства, я имею в виду, те, что до 10 га. Одна из причин в том, что у мелких фермерских хозяйств нет источников финансирования, они не включаются в программы поддержки и им очень сложно выжить", – подчеркнул он.