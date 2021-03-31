Еврокомиссар по вопросам юстиции: ЕС защитит литовских судей от мести России

Решение Москвы возбудить дела на литовских судей член Еврокомиссии (ЕК) называет политически мотивированной местью и уверяет, что судьи могут чувствовать себя в безопасности в ЕС.

"Литовские судьи в наших мыслях - европейские судьи, так что такая атака против них - это атака против всего ЕС", - сказал Д. Рейндерс в интервью BNS.

"Я должен сказать, что мы на самом деле очень пристально наблюдаем за ситуацией, так как коллеги-литовцы попросили провести дискуссию об этих нарушениях неколько раз, на уровне Европейского совета, и мы делали это на разных заседаниях. Мы все время говорили, что следим за ситуацией, так как это не что иное, как месть России", - сказал комиссар.

По его словам, "совершенно ясно, что решение суда, которым 67 человек были признаны виновными в военных преступлениях, является частью нормального, справедливого процесса.

"Что мы делаем? Мы считаем, что очень важно, чтобы разные страны ЕС твердо поддержали Литву в такой ситуации, потому что имеют место действия не только против литовских судей. Если я могу сказать, то литовские судьи в наших мыслях - европейские судьи, так что такая атака против них - это атака против всего ЕС", - сказал еврокомиссар.

"И все же недостаточно сказать, что мы очень твердо поддерживаем людей, судей или страну. Мы стараемся найти позитивный ответ на ситуацию, когда Россия обращается в Интерпол с просьбами включить литовских судей в "красный" список, и на самом деле пытается задержать их в какой-нибудь стране и, возможно, будет добиваться их выдачи в Россию", - сказал он.

"Что мы можем сделать? Вы знаете, что у нас нет договора об экстрадиции с Россией, так что это первый элемент. Второй элемент - то, что мы смотрим, возможно ли создать быструю реакцию и общее для всего ЕС решение, определенную систему предупреждения. Если приходит требование из Интерпола к определенному государству о том, что литовский судья куда-то едет, следует реагировать очень быстро, чтобы заблокировать систему и чтобы эта просьба не была выполнена", - сказал Д. Рейндерс.

По словам еврокомисара, "самая большая проблема - сделать то же самое в третьих странах".

"Конечно, мы будем дискутировать с ними, однако самое первое и главное, чтобы литовские судьи и прокуроры могли свободно передвигаться по Европе, чтобы мы создали действующую систему предупреждения и могли блокировать требования. С третьми странами мы надеемся на такое же взаимодействие", - сказал он.

"Я скажу, что ваш вопрос о верховенстве права правильный, мы стараемся делать все так, чтобы это соответствовало нашим международным обязательствам. У нас также есть и Конвенция Совета Европы, частью которой является Россия, однако вы знаете, сколько проблем у нас было с ней на уровне Совета Европы. Конвенция предоставляет обязательные основания для отказа от экстрадиции, когда ее добиваются по политическим мотивам", - сказал еврокомиссар.

"Когда мы организуем систему предупреждения, которая блокировала бы возможную экстрадицию в Россию, это полностью соответствует Конвенции Совета Европы, так как можно показать, что требование политически мотивировано. ЕК тоже проанализирует, какая дорожная карта нужна по требованиям об экстрадиции из третьих стран, и это предполагается сделать в нынешнем году, потому что мы не хотим затягивать", - отметил Д. Рейндерс.