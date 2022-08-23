"По моему личному мнению, туристические визы, ограничение на их выдачу было бы действенной мерой, чтобы вынудить граждан России поинтересоваться всё же, что делает их армия в Украине и какие жестокие военные преступления там совершает", - во вторник заявил Синкявичюс журналистам.
Он отметил, что об отмене туристических виз для россиян шла речь и на встрече с президентом.
"Мы обсудили, какая ситуация и какие настроения. Мы говорили, что нужна единая позиция тех стран, которые уже приняли решение, по поводу формата этого запрета, так как сегодня много разных теорий - от полного запрета до туристических виз. Здесь нужно согласие", - полагает Синкявичюс.
После вторжения кремлевских сил в Украину, Литва была одной из первых стран ЕС, ограничивших выдачу гражданам России шенгенских и национальных виз. Похожие решения приняли Латвия и Эстония.
Таллинн пошел еще дальше: в страну не будут впускать российских туристов, имеющих выданные Эстонией шенгенские визы.
Чехия также заявила, что запрет на выдачу виз российским гражданам может быть включен в санкционный пакет в отношении Москвы.
Однако с таким решением не согласился Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение в Украину "не является войной народа России, это - война Путина".
На встрече также обсуждались предложения Еврокомиссии по экономии энергоресурсов, цены и увеличение энергомощности, помощь Украине.
Говоря о визах, Синкявичюс заявил, что "нет ничего невозможного", но нужно много работы и переговоров для выработки общей позиции, а сейчас дискуссия об этом только начинается.
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