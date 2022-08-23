Еврокомиссар от Литвы не исключает, что ЕС удалось бы договориться об ограничении выдачи туристических виз россиянам

"Нет ничего невозможного, но конечно для этого нужно время. Нужно точное определение, каким могло бы быть это компромиссное соглашение, которое бы приняли все страны-члены, поскольку ясно, что ситуация неодинаковая", – сказал еврокомиссар журналистам после встречи во вторник с президентом Гитанасом Науседой.

В. Синкявичюс также обратил внимание, что компромиссное решение должно быть принято на Европейском совете, так как, по его словам, позиция Европейкой Комиссии не является краеугольной.

"У Комиссии в данном случае действительно очень мало рычагов, так как это прерогатива стран-членов и каждая страна-член смотрит индивидуально. (...) Так что в данном случае позиция Комиссии не является краеугольной, об этом должны договориться руководители на Совете", – пояснил В. Синкявичюс.

Еврокомиссар также подчеркнул, что пока конкретной формулировки и предложений, как должно применяться ограничение выдачи туристических виз, на сегодняшний день нет.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства ЕС запретить выдачу виз гражданам России, напоминает ЭЛЬТА. Председательствующая сейчас в ЕС Чехия заявила, что запрет могли бы дополнить санкции Москве. Правительства Эстонии и Финляндии призвали другие страны ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам. Однако представитель Еврокомиссии на прошлой неделе подчеркнула, что по действующим законам полностью запретить туристические визы невозможно. По ее словам, каждая просьба должна рассматриваться отдельно.

После вторжения российской армии в Украину Литва была одним из первых государств ЕС, ограничивших выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Сейчас на территорию Литвы граждане России могут попасть, получив гуманитарную визу другого государства Шенгенского пространства или если они получили такую визу до 24 февраля – первого дня войны в Украине.