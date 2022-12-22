"Удар, без сомнения, нанесен сильный. Я думаю, что для людей коррупция является одним из самых неприятных, отвратительных преступлений, совершаемых политиками", - сказал он в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Коррупционный скандал, в рамках которого Катар подозревается в попытке использовать деньги и подарки для покупки политического влияния в Европарламенте, разразился на прошлой неделе после того, как бельгийские власти арестовали шесть человек.

Четверым из них, в том числе греческому депутату Европарламента Еве Кайли, потерявшей пост вице-президента ЕП, были предъявлены обвинения в "преступной организации, коррупции и отмывании денег". Двое других были отпущены.

При обыске домов и офисов фигурантов дела, связанных с ЕП, было изъято около 1,5 млн евро наличными.

Расследование и обвинения потрясли Европейский Парламент и привлекли внимание к его связям с лоббистами и представителями третьих стран.

"Очевидно, что если сравнить, какие требования к прозрачности предъявляются к членам Комиссии в отношении встреч, в целом к деятельности и в данном случае к членам Европарламента, то они очень отличаются. Эти пробелы следует рассмотреть и исправить, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем", — заявил еврокомиссар.

"Я думаю, что наличие правил по поводу этики и прозрачности, подобных тем, которые применяются к членам Комиссии, решило бы многое", — добавил он.

Президент Европарламента Роберта Метсола на прошлой неделе пообещала парламенту "всеобъемлющий пакет реформ".

Между тем, председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил в среду Politico, что коррупционный скандал подрывает доверие к ЕС и затрудняет реагирование на текущие кризисные ситуации.