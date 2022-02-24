Еврокомиссар от Литвы: ЕС планирует санкции в отношении ряда российских банков

"Могу сказать, что в отношении ряда других российских банков будут введены санкции за счет замораживания их средств в Европе, резко расширяется санкционный список лиц", — заявил в четверг новостной радиостанции Ziniu radijas Синкявичюс.

Он не сомневается, что второй пакет санкций будет одобрен Советом руководителей ЕС (СРЕС) "в полном объеме".

В четверг в Брюсселе состоится внеочередное заседание СРЕС для обсуждения действий России против Украины с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.

ЕС ранее одобрил первый пакет санкций против России, затрагивающий несколько российских банков, 351 депутата Государственной Думы и 27 других физических и юридических лиц.

Президент России Владимир Путин в четверг рано утром объявил о военной операции в Украине, чтобы помочь поддерживаемым Москвой сепаратистам на востоке страны, а также "демилитаризировать и денацифицировать" своего соседа.