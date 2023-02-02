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Еврокомиссар Литвы Виргиниюс Синкявичюс утверждает, что во время визита Европейской комиссии (ЕК) в Украину будет обсуждаться вопрос вступления страны в Европейский союз (ЕС).
Virginijus Sinkevičius
Virginijus Sinkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Вступление, процесс (вступления Украины в ЕС – ELTA) открыт, и я думаю, что скоро будут представлены официальные оценки, но (...) вступление, конечно, будет обсуждаться", - сказал В. Синкявичюс.

По его словам, с представителями Украины планируется обсудить реформы, которые необходимы для вступления в ЕС. По мнению еврокомиссара, понятно, что во время войны не хватает ресурсов, которые можно было бы направить на преобразования.

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"Например, мы работаем в области оценки климата и окружающей среды, а другие коллеги (ЕК – ELTA) работают с другими законами. Я думаю, что этот контакт очень важен для Украины, чтобы принять необходимые реформы, чтобы посоветовать ей, прекрасно понимая, что в стране идет война и что ресурсы, необходимые для реформ, нельзя так разбрасывать, поэтому здесь очень нужна помощь комиссии", - сказал В. Синкявичюс.

В. Синкявичюс сказал, что часть членов Еврокомиссии, отправляющихся в Украину, в Киеве намерена встретиться с членами Правительства Украины, президентом Владимиром Зеленским.

ELTA напоминает, что, как сообщал УНИАН, опросы, проведенные социологической группой "Reiting" 14-16 января, показали, что большинство украинцев поддержат вступление страны в ЕС и НАТО.
Исследование показало, что 86 проц. опрошенных украинцев высказались за вступление в Альянс, против – 3 проц. и еще 8 проц. сказали, что не будут голосовать.

87 проц. жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС, не поддерживают – 3 проц., еще 8 проц. заявили, что не будут голосовать, если будет организован такой референдум.

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