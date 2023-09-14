Еврокомиссар о членстве Украины в ЕС: мы обречены искать единство

"Не нужно питать иллюзий, что это будет быстрый процесс. Переговоры, безусловно, потребуют времени, и самой Украине нужно будет реализовать и сделать гораздо больше, чтобы завершить этот процесс", - в среду LRT сказал В. Синкявичюс.

По мнению еврокомиссара, необходимо единство при рассмотрении вопроса о членстве Украины.

"Мы обречены искать единство, потому что такие решения требуют одобрения 27 стран-членов. (...) Я думаю, что на это большое влияние окажет совместное решение лидеров и то направление, которое они укажут", - сказал В. Синкявичюс.

"После октября, после окончательной оценки прогресса Украины, это очень хороший момент, чтобы поговорить об этом и о возможном начале переговоров", - добавил он.

По словам В. Синкявичюса, сейчас идет согласование того, как институты оценивают прогресс Украины. Однако, по его словам, "Украина действительно сделала впечатляющие шаги вперед".