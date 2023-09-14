Еврокомиссар о членстве Украины в ЕС: мы обречены искать единство

"Не нужно питать иллюзий, что это будет быстрый процесс. Переговоры, безусловно, потребуют времени, и самой Украине нужно будет реализовать и сделать гораздо больше, чтобы завершить этот процесс", - в среду LRT сказал В. Синкявичюс.
По мнению еврокомиссара, необходимо единство при рассмотрении вопроса о членстве Украины.
"Мы обречены искать единство, потому что такие решения требуют одобрения 27 стран-членов. (...) Я думаю, что на это большое влияние окажет совместное решение лидеров и то направление, которое они укажут", - сказал В. Синкявичюс.
"После октября, после окончательной оценки прогресса Украины, это очень хороший момент, чтобы поговорить об этом и о возможном начале переговоров", - добавил он.
По словам В. Синкявичюса, сейчас идет согласование того, как институты оценивают прогресс Украины. Однако, по его словам, "Украина действительно сделала впечатляющие шаги вперед".
"Страна, основной задачей которой, конечно же, является война и защита от российской агрессии, способна творить чудеса и проводить реформы. (...) ЕС готов помочь ей на этом пути и продолжает сотрудничать с Украиной", - заверил еврокомиссар.
В среду У. фон дер Ляйен зачитала свой годовой доклад, в котором подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать Украину.
Пока блок рассматривает возможность официального начала переговоров о вступлении Украины, председатель ЕС сказала, что страна добилась большого прогресса, и подчеркнула, что "будущее Украины – в Европейском союзе".
Украина получила статус кандидата в ЕС в 2022 году.