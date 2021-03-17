Еврокомиссар отметил, что поведение министра, который посылает противоречивые сообщения, может осложнить планы по вакцинации как можно более широкой части населения для преодоления пандемии.

„Без сомнений, у стран ЕС есть право принимать решения по своим планам вакцинации, в данном случае – остановить вакцинацию тем или иным препаратом, однако странно, что утром министр говорит, что сам будет прививаться, а после обеда останавливает вакцинацию и заявляет об уверенности, что вакцина безопасна“, - в среду заявил BNS комиссар.

“Такая непоследовательность в приеме политических решений вызывает недоверие общества к вакцине и процессу вакцинации. У этого могут быть серьезные последствия при попытках привить как можно большую часть общества”, - добавил он.

В. Синкявичюс подчеркнул, что Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует продолжать вакцинацию этим препаратом.

Министр А. Дулькис заявил, что принимал решение после получения рекомендации Государственной службы по контролю за лекарствами (ГСКЛ).

ГСКЛ дала такую рекомендацию после сообщений о трех случаях тромбоэмболии. Позже было получено и четвертое сообщение. Однако ГСКЛ подчеркнула, что нет доказательств, что эти случаи были связаны с вакциной.

Европейское агентство по лекарственным препаратам заявило, что нет „никаких признаков“, что созданная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина могла спровоцировать образование сгустков крови у привитых ею. Продолжать использование данной вакцины призвали и в ВОЗ.

За несколько часов до объявления решения об остановке вакцинации А. Дулькис утверждал, что не располагает информацией, что нужно останавливать использование вакцины AstraZeneca и уверял, что сам привьется именно этой вакциной, чтобы развеять сомнения.

Европейское агентство по лекарственным препаратам должно принять окончательное решение о дальнейшем использовании вакцины.