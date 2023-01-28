Еврокомиссар из Литвы: цель - чтобы у России не было возможности производить боеприпасы

По его словам, в настоящее время уже обсуждаются способы для прекращения обхода санкций через такие страны, как Беларусь, к которой предлагается применить такие же санкции, как и к России.

"Совершенно новых сфер, которые можно было бы включить в санкции, не так много. Но есть, несомненно, возможности для улучшения. Особенно если речь идет о возможном обходе санкций, как через Центральную Азию, так и через другие возможные государства. Сегодня обсуждается приравнивание санкций против Беларуси, которая является одним из ведущих государств, помогающих обходить санкции", - в пятницу в программе Delfi "Тема Delfi" сказал В. Синкявичюс.

Еврокомиссар заверил, что изменение санкций должно касаться преимущественно товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военном производстве.

"Особое внимание должно быть уделено товарам двойного назначения. Это товары, у которых есть пусть и наименьшая возможность попасть в российские военные программы. Цель состоит в том, чтобы у России не было возможности производить боеприпасы. И это, я думаю, самый важный момент, на котором следует сосредоточить внимание", - заявил он.

Реагируя на прозвучавшие в публичном пространстве заявления о видимых разногласиях между членами Евросоюза относительно применения санкций в отношении России, В. Синкявичюс заявил, что в течение этого года единство стран-членов ЕС сохранялось, так как все санкционные пакеты были приняты.

Европейский союз (ЕС) в ответ на агрессию России против Украины утвердил девять пакетов санкций против России. Девятый пакет жестких санкций против России был одобрен Советом ЕС в декабре.