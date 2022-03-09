«Газ не является слабым местом Литвы, если говорить о терминале СПГ (сжиженного природного газа — BNS). Но большой проблемой в Литве является зависимость от электричества. В связи с этим синхронизация должна быть осуществлена ​​как можно скорее, так как это самая большая проблема Литвы», — сказал BNS во вторник Синкявичюс.

Об этом он заявил после того, как Еврокомиссия предложила меры, которые, как ожидается, снизят зависимость ЕС от российского газа на две трети к концу этого года.

По словам еврокомиссара, цель, поставленная ЕК, должна быть достигнута за счет закупки газа на альтернативных рынках, а также за счет скорейшего перехода с ископаемого топлива на альтернативные источники энергии.

«Во-первых, нет никаких сомнений в том, что российский газ должен как можно исчезнуть с рынка Евросоюза. Однако это должно произойти с обеспечением стабильности энергосистемы, адекватных цен для потребителей и одновременной реализацией целей по климатических изменений», — сказал Синкявичюс.

Еврокомиссар говорит, что самым слабым звеном при переходе на альтернативные источники импорта газа является инфраструктура, в частности возможность принимать сжиженный природный газ (СПГ).

По словам Синкявичюса, есть направления импорта газа, такие как США или Катар, откуда будут транспортироваться грузы СПГ, а также Азербайджан, Алжир и Норвегия, откуда газ по трубопроводам попадет в Европу. Однако, по его словам, это обеспечит только половину потребности ЕС в газе.

«Ключевым здесь является то, где взять этот газ, и это непросто. Зависимость от России составляет более 155 миллиардов кубометров. Теперь, когда мы говорим об альтернативе из США и Катара, оттуда может быть поставлено около 50 миллиардов. Азербайджан, Алжир, Норвегия – это может быть еще 10 миллиардов. Применяя то или иное решение из этих стран, можно добавить дополнительно 10 млрд кубометров», — сказал Синкявичюс.

По словам комиссара, также планируется установить квоту для газохранилищ, чтобы заполнить их до 90% к 1 октября по всему Евросоюзу.

"Комиссия готова помочь государствам-членам заполнить хранилища, например, путем проведения совместных закупок, сбора заказов, координации поставок, что и предусмотрено", - сказал Синкявичюс.

Синкявичюс надеется, что предложение ЕС, которое еще нуждается в одобрении стран-членов и Европарламента, будет принято как можно скорее.

Во вторник днем ​​ЕК объявила о цели сократить зависимость ЕС от российского газа на две трети к концу этого года и сделать Сообщество полностью независимым от российских газа, нефти и угля к 2030 году.