Евродепутат: снижения процентной ставки по кредитам от Европейского Центробанка вряд ли стоит ожидать

Среди основных факторов, которые повлияли на снижение инфляции Мальдейкене называет замедление роста цен на энергоносители, что в свою очередь во многом обусловлено удачно выбранной Евросоюзом политикой резкого снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом говорят данные Евростата, согласно которым именно цены на энергоносители составили 25,7 проц. от инфляционного компонента в декабре по сравнению с 34,9 проц. в ноябре и 41,5 проц. в октябре, хотя инфляция в Еврозоне уже начала сокращаться и в ноябре.

По мнению политэкономиста и евродепутата, замедление инфляции однако не означает, того что Европейский центральный банк, прекратит повышать процентные ставки по кредитам.

"Трудно предсказать процентную ставку, но я бы очень и очень сомневалась в том, что Европейский центральный банк прекратит повышать процентные ставки. Повышение ставок по кредитам практически неизбежно для достижения целевого уровня инфляции в 2 проц. Если не произойдет непредвиденных событий, мы можем достаточно четко прогнозировать, что процентные ставки будут продолжать неуклонно, но медленно расти", – указывает Мальдейкене.

Она обращает внимание на то что, еще осенью 2021 года, когда Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, объясняла Европарламенту, что повышения процентных ставок не стоит ждать, предупреждала, что целый ряд экономических процессов и очень высокая степень неопределенности в мировой экономике приведут к устойчивой инфляции, и поэтому повышение процентных ставок неизбежно. Война в Украине еще больше дестабилизировала этот процесс.

Тем не менее, как отмечает наша собеседница, нужно прежде всего понимать, что в настоящее время прогнозы Европейского центрального банка на будущее основываются на предположениях, что рецессия в еврозоне будет очень мягкой и непродолжительной, что в банковском секторе нет реальных угроз и что негативное влияние роста инфляции на домохозяйства смягчается странами с помощью фискальной политики, такой как налоги, пособия и так далее. Впрочем, как отмечает политэкономист, попытки правительств Еврозоны смягчить инфляцию, как ни парадоксально, привели к тому, что в некоторых случаях инфляция вместо уменьшится получила второе дыхание.

"Правительство перестаралось, и это также привело к инфляции. В Литве еще никогда не было такого щедрого правительства. В бюджете этого года примерно пятая часть бюджета выделена на дополнительную поддержку. Другая проблема заключается в том, что некоторые меры помощи носят горизонтальный характер, другими словами, государство поддерживает всех. Оно поддерживает независимо от того, нужно это самому государству и этим людям. В настоящее время все жители Литвы получают совсем не соответствующие действительности счета за электричество и газ, даже если они этого не осознают. Мне трудно понять, что богатый человек, у которого, скажем, дом площадью 1 500 квадратных метров отапливается газом, также получает заниженный счет, часть которого компенсирует государство. Я считаю это морально неприемлемым" – говорит Мальдейкене. Кстати, как отмечает эксперт Европейская комиссия, оценивая пакет помощи Литве, также критиковала страну в подобном ключе.

Рост процентной ставки по кредитам, означает то, что кредиты, которые в хорошие времена стоили гораздо дешевле, чем сейчас, разные правительства задумываются над различными способами как стимулировать продажи недвижимость по ипотеке. Так правительство Польши рассматривает вопрос о том, следует ли фиксировать процентные ставки по первым ипотечным кредитам. Казалось бы, прекрасная идея, но как считает наша собеседница, последовать примеру Варшавы, для Литвы это далеко не лучший вариант.

"Ситуация в Польше принципиально иная хотя бы потому, что Польша не входит в Еврозону. Базовая инфляция (инфляция, исключающая цены на продукты питания и энергоносители, которые очень волатильны) в Польше примерно в два раза выше, чем в еврозоне, и составляет около 10–11 проц. В настоящее время в Польше (впрочем, как и в Венгрии) получение кредита на первый дом уже обойдется клиенту примерно в вдвое большую процентную ставку, чем в Литве или большинстве других стран еврозоны", – анализирует Мальдейкене. Более того, эксперт обращает внимание на то, что некоторые банки в Польше рассматривают возможность предоставления клиентам кредита по долгосрочной фиксированной ставке, например, на пять лет. Несколько банков уже отказались от кредитов с плавающей ставкой, а это значит, что даже те, кто хочет получить кредит, еще долгое время смогут получить его только по рекордным процентным ставкам.

Правительство Польши даже объявило мораторий на выплату ипотечных кредитов, поскольку многие поляки столкнулись с тем, что их платежи за жилье удвоились. В целом, как считает собеседница Delfi, ситуация для покупателей жилья в Польше несравнимо хуже, чем в Литве. Тот факт, что Польша не является частью еврозоны, увеличивает будущий риск, приводит к более высокой степени экономической неопределенности и, в конечном счете, затрудняет получение кредита и несение риска по этому кредиту.

Несмотря на высокую инфляцию в Польше, цены на многие товары в польских супермаркетах и торговых центрах кажутся привлекательными для литовцев. Сохранится ли эта тенденция в будущем.

"Литовцы десятилетиями ездили в Польшу. На самом деле, думаю, что те, кто постоянно ездит в Польшу, таким образом больше выражают протест против своего социального положения, чем против явной возможности сэкономить деньги. Иногда просто смешно читать о сравнении цен, в которых не учитывается ни транспорт, ни износ автомобиля, не говоря уже о потерянном времени. Возможно, это звучит цинично, но именно отсутствие осознания ценности собственного времени толкает многих людей на подобный путь. Исключение могут составлять люди, живущие в приграничной зоне", – рассуждает Мальдейкене.

Тем не менее, как считает эксперт, в любом случае цены в Литве не будут ниже, чем в Польше. Как объясняет собеседница Delfi, этому есть множество причин: более низкие зарплаты, хорошо развитое сельское хозяйство, эффект экономики масштаба. Тот факт, что Польша также провела сельскохозяйственные преобразования 10 или даже 15 лет назад, сосредоточившись на развитии малых и средних хозяйств и введя потолок выплат, вероятно, также является одним из таких факторов.

Европарламентарий утверждает, что, скорее всего, мягкой рецессии избежать не удастся. По мнению Мальдейкене, принимая во внимание многие обстоятельства, мы можем только радоваться, что платим меньше. Возможно, как подчеркивает эксперт, рецессии можно было бы избежать, если бы в России произошел демократические преобразования, если бы агрессор ушел из Украины, и если бы мы смогли вернуться к вопросу о том, как нам вместе восстановить процветание и справедливость.

"К сожалению, я не думаю, что этот сценарий реалистичен. Процессы, которые приводят к экономической напряженности, к сожалению, находятся вне нашего контроля и неподвластны нам. Что касается последствий, то самое главное сейчас и в ближайшие годы – это вопрос управления процессами обеспечения энергоресурсами и стабилизация цен. Это серьезный вызов для Европы в целом и для Литвы", – подводит итого Аушра Мальдейкене.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом