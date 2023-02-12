Евродепутат от Литвы сказал, когда украинцы примут участие в выборах Европарламента



"Так, как Зеленского, в Европарламенте никого не встречали"

"Это была сердечная встреча, и аплодисменты, "Слава Украине!" звучали постоянно", - делится своими впечатлениями о выступлении Владимира Зеленского в Европарламенте депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он не припомнит, чтобы лидера какой-либо другой страны принимали так эмоционально.

Сильное впечатление на Ауштрявичюса произвели не только эмоции в связи с самим фактом приезда Зеленского, но и прозвучавшие в ходе заседания речи.

Председатель Европарламента Роберта Метсола, - делится Ауштрявичюс подробностями прошедшей в Европарламенте встречи с Зеленским, - обратилась с призывом к украинскому лидеру "чувствовать себя как дома", напомнила ему, что "он приехал домой", а также заявила, что "Украина возвращается в Европу, и надо просто закончить этот процесс".

Petras Auštrevičius © ELTA / Andrius Ufartas

Речь самого Зеленского Ауштрявичюс называет "как всегда позитивно эмоциональной". Украинский лидер призвал "запомнить, не забыть о зверствах российской армии и помнить о ценности свободы и борьбы за нее".

Также важной Ауштрявичюсу представляется высказанная Зеленским идея о том, что возвращение Украины домой – в Европу – должно привести к интеграции, полноценному членству Украины в ЕС, закрепленному юридически.

"Есть дискуссия о формате победы Украины в войне, но сомнений в самой победе – нет"

Встречи, которые президент Украины провел 8 и 9 февраля в Лондоне, Париже и Брюсселе, по оценке директора Института мировой политики Евгена Магды, - "это своего рода продолжение визита Владимира Зеленского в США в декабре, а также продолжение демонстрации его уверенности в положении дел на фронте и способности покинуть Украину на несколько дней для того, чтобы лично подтвердить свою заинтересованность и в европейской интеграции, и в скорейшем завершении войны между Россией и Украиной".

За почти год с начала широкомасштабного российского вторжения Украина прошла "очень непростой путь", констатирует Магда. И отмечает, что "один из результатов этого пути – практически отсутствие в цивилизованном мире сомнений в победе Украины". При этом украинский политолог признает наличие дискуссий о том, каков будет "формат этой победы".

В интервью Delfi Евген Магда отметил, что убеждён в последующих попытках России взять реванш после поражения в Украине, причем, по его словам, это может быть даже и не какое-то постсоветское государство.

По оценке украинского политолога, этому варианту развития событий сегодня не уделяется достаточного внимания, хотя предотвращение такого сценария должно стать ключевой задачей.

"На мой взгляд, США не заинтересованы в быстром поражении России из-за опасения, что это приведёт к ее неконтролируемому распаду и, очевидно, установлению контроля Китая над Зауральем, получению Китаем мощной ресурсной базы и дальнейшего его движения к статусу экономики номер один в мире. Жаль, что так, но таковы, к сожалению, реалии", - отмечает Евген Магда.

Он убежден, что в 10 пунктах украинской формулы мира "не хватает тезиса о дефрагментации или демонтаже России, чтобы она больше никогда не была агрессором"

На каких бы условиях Россия ни проиграла войну, ситуации как в Германии в 1945 году – не будет

Пятрас Ауштрявичюс разделяет опасения Евгена Магды, так как, по его словам, на каких бы условиях ни проиграла эту войну Россия, у нее всё равно "останется и ресурс, и политики, которые будет говорить о дальнейшем развитии реваншизма, шовинизма и агрессивности", поэтому "важно не только достижение победы, но и период после нее".

То есть все, что привело к войне, поясняет Ауштрявичюс, не исчезает: "Мы не говорим, что будут введены войска в Россию, что будут созданы условия, как в Германии в 1945 году".

Литовский европарламентарий отмечает, что он не так наивен, чтобы думать о том, что изменения в России пройдут скоро и к лучшему, и вовсе необязательно, что они автоматически произойдут.

"Визит Зеленского стал "бустом" для скорейшего принятия решений"

На сегодняшний день, уверен Пятрас Ауштрявичюс, всё остаётся важным – "и санкции, и поддержка Украины не только вооружениями, но и экономическая, и, конечно, наши двусторонние отношения".

Нет сомнений, констатирует европарламентарий, что украинскую формулу мира поддерживают в ЕС, о чем свидетельствуют, в том числе, и резолюции ЕП по этому поводу: "Если мы понимаем, что победа нам нужна как выход из этой ситуации, значит все ресурсы, вся политическая воля должны быть использованы для достижения этой цели".

Выступление Зеленского в Европарламенте и все его встречи с высокими чиновниками Ауштрявичюс назвал "бустом" для более быстрого принятия всех решений, необходимых для победы Украины: "Я надеюсь, что после этой встречи и санкционный пакет будет утверждён, и будем говорить о том, сколько ещё надо сделать".

В интервью Delfi Пятрас Ауштрявичюс обратил внимание на то, вопреки объявленным санкциям, некоторые страны продолжают торговые отношения с Россией as usual, стремятся их сохранить или даже помогают ей обходить санкции.

"Не скажу, примут ли украинцы участие в выборах в ЕП в 2024 году, но в следующих – определенно да"

Оценивая перспективы интеграции Украины в ЕС и недавнее заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что уже в следующем году Украина может вступить в ЕС, Пятрас Ауштрявичюс отмечает важность политической воли добиваться этого, но в то же время подчеркивает, что не стал бы измерять путь Украины в ЕС месяцами или годами, - "главное добиться результата".

Целенаправленные усилия и результаты движения Украины по пути евроинтеграции, по оценке Ауштрявичюса, есть. И они заметны с 2015-2016 годов. Ускорить этот процесс могла бы экономическая интеграция - открытие единого рынка для украинских товаров, услуг, перемещения людей и капитала.

Литовский европарламентарий считает это задачей номер один, и напоминает, что речь об этом идет с 2019 года, однако все еще нет политического решения со стороны Евросоюза: "И это не проблема Украины. Сам Евросоюз должен решить ряд вопросов".

Что касается правового оформления интеграции, то, по мнению Ауштрявичюса, полностью этот процесс "займет какое-то время":

"Однако в политическом смысле мы все уже громко говорим, что Украина - это часть нас, и у нас нет сомнений, что придёт время, когда этот момент наступит. В Брюсселе используют термин "прогрессивная интеграция", но это не значит, что мы должны откладывать окончательное членство Украины в ЕС".

Пятрас Ауштрявичюс затрудняется сегодня сказать, примут ли украинцы участие в ближайших выборах в Европарламент, которые пройдут в 2024 году, но уверен, что в пятилетней перспективе – "это произойдёт".

Евген Магда благодарит Ауштрявичюса за оптимистическую оценку европейской перспективы для его страны, но отмечает, что из Украины иной взгляд на ситуацию:

"Пока не закончилась война с Россией, Украина не станет членом ни НАТО, ни Евросоюза. Европейские избиратели, выбирая президентов и депутатов Европарламента, не делегировали им право принимать в ЕС или в НАТО страну, которая продолжает войну против ядерного государства России. Это неприятный, но факт".

Коррупция: стратегический риск и политическая проблема

Отвечая на вопрос, свидетельствует ли борьба с коррупцией в последнее время, а также кадровые перестановки в Украине о стремлении соответствовать критериям ЕС и поскорее пройти путь интеграции, Евген Магда отвечает, что нынешние антикоррупционные расследования "несколько диссонируют с давнишними заявлениями Владимира Зеленского о том, что все коррупционеры выехали".

Евгений Магда DELFI

Вместе с тем, отмечает Магда, расследования необходимы, потому что "коррупция во время войны, тем более коррупция, например, в Министерстве обороны - это мародерство, надо называть вещи своими именами".

Что касается кадровых перестановок, то, увольнение семи или восьми министров, полагает Магда, звучит ярко из-за рубежа, в то время как большинство министров вообще неизвестны среднестатистическому гражданину Украины:

"У большинства украинцев сегодня другие заботы - победить в войне с Россией, обеспечить какой-то уровень благосостояния и думать, что делать дальше. То есть отнюдь не перестановки в высших эшелонах власти в центре внимания украинцев.

К сожалению, я не вижу того, чтобы эти перестановки свидетельствовали о консолидации общества и политического класса.

Понимаете, когда ищут людей исключительно по одной партийной прописке или по критерию личной преданности, то это далеко не всегда хорошо".

Пятрас Ауштрявичюс в свою очередь отмечает, что коррупция – "это внутренний враг, и пока он не побеждён, это ослабляет страну. Если коррупция угрожает государственности - это стратегический риск. А если коррупция грозит недоверием со стороны граждан - это уже политическая проблема и, возможно, государственного уровня. Поэтому бороться с этим необходимо".

Как вариант, Ауштрявичюсу представляется логичным назначать на посты высокопоставленных руководителей в Украине чиновников с опытом работы в странах ЕС: "Нестандартная ситуация - война, разруха и связанные с этим риски – требует нестандартных решений".

Вспоминая путь Литвы в ЕС, Пятрас Ауштрявичюс отмечает, что литовского опыта евроинтеграции для Украины недостаточно, потому что сценарии – несопоставимые: "Мы имели то, чего не имеет в принципе Украина. Разве что политическую поддержку со стороны Евросоюза - это то, что имела Литва и имеет Украина".

Евген Магда соглашается, что вариант приглашать на высокопоставленные посты, возможно, имеет смысл, но сначала, по его мнению, надо менять украинское законодательство и после завершения войны принимать закон, по которому парламентарии могут работать только одну каденцию, и не четыре или пять лет, а два года.

"Украина из-за российской агрессии является сейчас самой бедной страной в Европе, поэтому непопулярные, но необходимые решения – неизбежны", - отмечает Магда. И добавляет, что его стране предстоит показать, что она готова быть витриной для всего мира в своих преобразованиях и реформах.

Вариант разделения Украины по примеру Кореи – это не то, что имеет смысл обсуждать

Никаких серьезных размышлений о разделении Украины по корейскому варианту ни в стенах Европарламента, ни где-либо еще не было, говорит Пятрас Ауштрявичюс, отвечая на вопрос, почему эту тему начали обсуждать в последнее время, и обсуждают ли ее всерьез.

"Наверное, такие размышления вызывают боевые действия и нынешний натиск российских оккупантов на Украину. Но я бы не инвестировал в этот вариант чересчур много. Для меня такого рода размышления, я бы сказал, болезненные. Особенно для Украины это болезненно, она и так уже натерпелась. Поэтому какие-то эксперименты, по-моему, могут привести к очень плохим результатам".

Ауштрявичюс отмечает, что "если мы говорим о победе и думаем, что эту победу мы можем достичь, а это правильно, и это возможно, если мы в это верим и приложим все свои силы для этого, мы можем это сделать".

Евген Магда, в свою очередь, отметил, что понимает интерес медиа к этой теме, но ему лично это неинтересно: "Мне интересно говорить о перспективах демонтажа России - вот об этом я готов говорить 24 часа в сутки семь дней в неделю".

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом



