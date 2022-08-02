Евродепутат об осени: может, придется сбавить температуру в домах, где-то возможна нехватка газа

Рекордный рост цен заставляет беспокоится и перед грядущим отопительным сезоном. Этот сезон не будет таким, как обычно из-за войны России в Украине.

Кубилюс в передаче на Delfi сказал, что какие-то вещи можно прогнозировать, а какие-то нет.

"Сейчас, я считаю, можно прогнозировать цены на энергетику, с учетом тенденций, действий "Газпрома" и зависимости Европы от него. Этим занимаются эксперты, Международное агентство энергетики. Есть подсчеты, как это может в целом повлиять на экономику в Европе", – сказал европарламентарий.

Политик заметил, что влияние не будет таким драматическим, как во время экономического кризиса 2009 года.

"Если, к примеру, сразу же прекратить весь импорт газа из России в ЕС, то подсчитали, что это скажется на европейской экономике максимум на -3%. Это не –15, не –18%, которые были в 2009 году", – сказал собеседник.

В эфире Delfi он сделал вывод, что осень не будет легкой, но "не будет и драматической".

Политик назвал меры, которые, возможно, придется принять.

"В соответствии с такими прогнозами, можно сделать вывод, что ситуация легкой не будет, но и драматической не будет. Мы можем себе это сказать. Да, может на 1-2 градуса придется подкрутить отопление, где-то не хватит газа, может, какое-то время будем жечь мазут. Но, если взглянуть на общую картину решений, то они не драматические и не трагические", – заверил он.

Но не все можно прогнозировать, напомнил Кубилюс.

"Если вспомнить тот же кризис 2008–2009 г, то крах американского банка был непрогнозируем, по крайней мере политики тогда об этом не говорили. Даже после краха еще в течение месяца было сложно осознать последствия этого. Такие вещи я не берусь прогнозировать. Пока я не вижу, чтобы было что-то неожиданное – "черные лебеди" в сфере глобальных финансов или в экономике вообще", – сказал он.

По мнению Кубилюса, так и надо планировать ближайшие месяцы: "легко не будет, война есть война, последствия чувствуют все, их надо суметь амортизировать".

"Но это не значит, что мы должны пугать себя, говорить о безжалостном затягивании поясов. По крайней мере пока я такой перспективы не вижу", – сказал евродепутат.