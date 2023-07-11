Еврейская община Литвы призывает Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас

По мнению лидеров еврейской общины Литвы, на проходящем на этой неделе саммите НАТО очень важно окончательно прояснить будущее Украины в НАТО.

"Мы просим президента Дж. Байдена призвать все государства-члены НАТО включить в повестку дня Вильнюсского саммита Североатлантического Альянса четкую формулу членства Украины в НАТО", — говорится в письме Э. Зингериса и Ф. Куклянски.

По их мнению, вторжение агрессора в свободное государство, движущееся в направлении западного демократического мира, свидетельствует о непредсказуемости России. Поэтому необходимо пригласить Украину в Альянс, ведь именно от этой страны сейчас зависит безопасность всего региона, подчеркивают они.