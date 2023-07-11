11 июля 2023 г. 11:31

Еврейская община Литвы призывает Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас

 
ELTA
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Faina Kukliansky
Faina Kukliansky
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Парламентарий Эмануэлис Зингерис и председатель еврейской общины (литваков) Литвы Фаина Куклянски в открытом письме президенту Джо Байдену призывают лидера США пригласить Украину в НАТО.

По мнению лидеров еврейской общины Литвы, на проходящем на этой неделе саммите НАТО очень важно окончательно прояснить будущее Украины в НАТО.
"Мы просим президента Дж. Байдена призвать все государства-члены НАТО включить в повестку дня Вильнюсского саммита Североатлантического Альянса четкую формулу членства Украины в НАТО", — говорится в письме Э. Зингериса и Ф. Куклянски.

По их мнению, вторжение агрессора в свободное государство, движущееся в направлении западного демократического мира, свидетельствует о непредсказуемости России. Поэтому необходимо пригласить Украину в Альянс, ведь именно от этой страны сейчас зависит безопасность всего региона, подчеркивают они.

"(...) Мы просим Вашу Экселенцию призвать все государства-члены НАТО уже сейчас пригласить Украину в НАТО, потому что эта страна является частью нашего демократического мира. Безопасность нашего региона зависит от безопасности Украины. Членство Украины в НАТО теперь означает мир для всех нас и конец тоталитарным иллюзиям России", – отмечается в обращении.

ELTA напоминает, что Дж. Байден прибыл в Вильнюс из Лондона, где в понедельник встречался с премьер-министром Англии Риши Сунаком.

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