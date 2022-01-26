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К Движению либералов Литвы присоединился многократный призер чемпионатов мира и Европы, гребец Евгений Шуклин.
Евгений Шуклин присоединился к Движению либералов Литвы
© DELFI / Andrius Ufartas

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"На сегодняшний день я определил для себя, что в жизни, а также в политике мне наиболее близка либеральная идеология, которая базируется на том, что человек должен обладать свободой для определения своей собственной судьбы, а также считать право и свободу каждого человека высшей ценностью", - написал Е. Шуклин.

"Либералы становятся сильнее! Вместе с Е. Шуклиным к нам присоединяются десятки висагинцев. Семь лет назад в Висагинасе они собрали команду, а сегодня решили стать частью Движения либералов", — написала во вторник в Facebook председатель Движения либералов и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

В. Чмилите-Нильсен отмечает, что Е. Шуклин с единомышленниками составляют самую большую фракцию в Висагинском совете и уже второй срок работают в самоуправлении.

"Новичками в политике их не назовешь. Отрадно, что жители Висагинаса выбирают либералов для реализации новых политических возможностей", — отмечает В. Чмилите-Нильсен.

На выборах в муниципальные советы в 2019 г. Е. Шуклин возглавлял движение "Висагинас — это мы" и получил 6 мест в совете.

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