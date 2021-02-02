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Во вторник в московском суде началось судебное слушание по вопросу о том, будет ли арестованный лидер оппозиции Алексей Навальный приговорен к нескольким годам лишения свободы. Telegram-каналы сообщили, что у суда припарковано не менее 18 дипломатических автомобилей. На это отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.
"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела": МИД России обвинил западных дипломатов, досталось и Литве
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"Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации, - подметила она.

"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - убеждена представитель МИД России.

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"Медуза" пишет об ответе британского посольства, в котором говорится, что присутствие дипломатов на судебных слушаниях является нормальной практикой.


Как передают информационные агентства, в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет...

Опубликовано Maria Zakharova Вторник, 2 февраля 2021 г.

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