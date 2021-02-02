"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела": МИД России обвинил западных дипломатов, досталось и Литве

"Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации, - подметила она.

"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - убеждена представитель МИД России.

"Медуза" пишет об ответе британского посольства, в котором говорится, что присутствие дипломатов на судебных слушаниях является нормальной практикой.



