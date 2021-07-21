"Это только начало": Лукашенко заявил, что в Литву будут рваться вооруженные радикалы

"Отобрали 26 человек, детей и женщин, отобрали у них паспорта, разорвали, растоптали. Вооруженные. Вывели их к литовско-белорусской границе, поставили в шеренгу, как фашисты, и погнали, стреляя поверх голов", - рассказал Лукашенко.

Накануне белорусские государственные каналы выпустили сюжет о якобы выдворенных из Литвы мигрантах из Ирака. По данным госСМИ, литовские пограничники им якобы угрожали оружием, избивали, в том числе и беременную женщину.

"Уже сейчас люди рвутся сюда с оружием. "Зачем обидели беременную женщину?" - один вопрос у них. Это радикальные мусульмане, и это только начало. Дальше туда пойдут вооруженные люди, чтобы защитить таких обиженных. (...) Вы знаете, что там будет твориться", - заключил он.

Напомним, что в этом году на границе с Беларусью литовские должностные лица задержали больше 2 200 мигрантов – в 27 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило режим экстремальной ситуации.