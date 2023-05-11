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Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что есть основания говорить об импичменте парламентарию Ремигиюсу Жемайтайтису, который вызвал международное возмущение своими антисемитскими заявлениями.
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
© ELTA / Andrius Ufartas

"Основания для импичмента в таком случае есть", - в четверг радиостанции Žinių radijas сказала глава правительства.

По словам премьера, как посты члена оппозиционной партии "Свобода и справедливость" в Facebook, так и его последующие комментарии в публичном пространстве являются отвратительным и вопиющим примером антисемитизма. Премьер-министр отмечает, что заявления парламентария не имеют ничего общего с позицией Литвы.

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"То, что сделал г-н Жемайтайтис, а затем то, что он сделал дополнительно, когда ожидалось, что он принесет извинения за свои антисемитские высказывания, на мой взгляд, возмутительно", - сказала И. Шимоните.

"Это отвратительный антисемитизм. Больше ничего не могу сказать по этому поводу, надеюсь, что Комиссия Сейма по этике и процедурам оценит этот поступок. Прокуратура тоже", - сказала политик, осудив комментарии Р. Жемайтайтиса о евреях.

"Это просто отвратительно и не имеет никакого отношения к тому, как органы власти относятся к той или иной стране", - сказала она.

Поскольку скандал и досудебное расследование антисемитских заявлений Р. Жемайтайтиса продолжаются, руководство парламента также не исключает возможности импичмента.

ELTA напоминает, что в понедельник Р. Жемайтайтис произвел фурор своими высказываниями в социальной сети Facebook. Политик поделился постом о разрушенной Израилем школе под Вифлеемом, в Палестине, и заявил, что "помимо Путина в мире появились еще одни скоты – ИЗРАИЛЬ".

"После таких событий неудивительно, почему рождаются такие поговорки: лез еврей по лестнице и упал случайно. Возьмите, дети, палочку и убейте этого еврейчика…", - написал парламентарий.

Однако, несмотря на возникший скандал, сам Р. Жемайтайтис заявил, что не чувствует себя виноватым в своих высказываниях, а потому извиняться не собирается.

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