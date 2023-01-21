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Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки "Леопард".
Gabrielius Lansbergis
Gabrielius Lansbergis
© ELTA / Marius Morkevičius

"Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе", – написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Накануне стало известно, что союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Украинская армия запросила у западных стран сотни американских танков "Абрамс" и немецких "Леопард". Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно "Леопардов". Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может сообщить ничего нового о поставках "Абрамсов".

СМИ также писали, что Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленные в Украину танки советского образца. В субботу Министерство обороны Чехии опровергло эту информацию.

"Чехию не просили и не приглашали предоставить танки, которые по ранее достигнутому соглашению она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине", – заявили в министерстве.

20 января в Германии прошли восьмые консультативные переговоры о военной помощи Украине на авиабазе США "Рамштайн". Борис Писториус заявил, что к весне Германия подготовит новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро. По его словам, Берлин отправит в Украину зенитные противоракетные установки "Пэтриот", семь самоходных артиллерийских установок "Гепард", ракетные системы "Ирис-Т" и управляемые ракеты к ним. Поставки на 400 миллионов евро анонсировала Финляндия.

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Радио Свобода

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