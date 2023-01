"Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе", – написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

We, 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.