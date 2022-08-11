"Это не должно безнаказанно пройти": Лукашенко поручил наказать литовцев за "отжим" доли в порту Клайпеды

Он обратил внимание, что помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также "фактически забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде" — с 2013 года "Беларуськалий" владеет 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов ВКТ.
"Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", — сказал Лукашенко.
"Отжали", — согласился премьер-министр Роман Головченко.
"Это не должно безнаказанно пройти, — подчеркнул Лукашенко. — Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того, что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали" (речь о санатории "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за санкций. — Прим. ред.), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра".
Ранее практически весь белорусский транзит калийных удобрений шел через Клайпедский порт.
Поэтому логично, что Беларусь попыталась закрепиться в ближайшем порту и инвестировала в крупнейший насыпной терминал. Терминал принадлежит компании Birių krovinių terminalas, до недавнего времени он специализировался на белорусских грузах (до 98%) — c 2013 года 30% этой компании принадлежит ОАО "Беларуськалий". Доля обошлась в 30 млн долларов.
Сообщалось, что после введения санкций и запрета транзита калийных удобрений через Литву, Birių krovinių terminalas пришлось уволить почти всех сотрудников: 136 из 141.
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