"Это не должно безнаказанно пройти": Лукашенко поручил наказать литовцев за "отжим" доли в порту Клайпеды

Он обратил внимание, что помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также "фактически забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде" — с 2013 года "Беларуськалий" владеет 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов ВКТ.

"Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", — сказал Лукашенко.

"Отжали", — согласился премьер-министр Роман Головченко.

"Это не должно безнаказанно пройти, — подчеркнул Лукашенко. — Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того, что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали" (речь о санатории "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за санкций. — Прим. ред.), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра".

Ранее практически весь белорусский транзит калийных удобрений шел через Клайпедский порт.

Поэтому логично, что Беларусь попыталась закрепиться в ближайшем порту и инвестировала в крупнейший насыпной терминал. Терминал принадлежит компании Birių krovinių terminalas, до недавнего времени он специализировался на белорусских грузах (до 98%) — c 2013 года 30% этой компании принадлежит ОАО "Беларуськалий". Доля обошлась в 30 млн долларов.

Сообщалось, что после введения санкций и запрета транзита калийных удобрений через Литву, Birių krovinių terminalas пришлось уволить почти всех сотрудников: 136 из 141.