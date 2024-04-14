"Это нападение на последний остров свободы в Грузии": грузинский эксперт о скандальном законе "об иногентах"

Политик считал, что многие грузинские НПО "на средства, полученные из-за рубежа, проводили антиправительственные митинги и устраивали провокации, не отвечающие национальным интересам". В прошлом году попытка правящей партии "Грузинская мечта" провалилась из-за массовых протестов.
Теперь же законопроект повторно внесли в парламент. Очередная инициатива протащить закон, ограничивающий деятельность НКО и СМИ, также проходит на фоне многотысячных митингов в Тбилиси.
В эфире Delfi ситуацию прокомментировал дипломат, старший научный сотрудник грузинского Фонда стратегических и международных исследований имени Рондели Гиорги Бадридзе.
"Протесты были самоогранизованные, в основном молодежью. Это был в настоящем смысле глас народа, доставленный правительству Иванишвили. Несмотря на то, что он пришел к власти, обещая продолжить прозападный курс, ни на одном этапе он не был искренен в этом вопросе. Настоящая либеральная демократия противоречит смыслу и методам олигархии, а Иванишвили является натурально российским олигархом. Когда Грузия получила перспективу членства ЕС и статус кандидата, реформы, которые необходимы для продвижения в этом направлении, контролируются намного жестче. И эти реформы как раз идут наперекор интересам, когда олигарх имеет контроль над всеми ветвями власти", — говорил эксперт.
Неправительственные организации все еще остаются той сферой жизни в Грузии, которая не подконтрольна коррумпированным и олигархическим интересам, комментирует Бадридзе. По сути, складывается ситуация, когда НПО и государство становятся антагонистами.
"Это нападение на последний остров свободы в Грузии. И, с другой стороны, это прямое заявление, что Грузия Иванишвили в Европу вступать не собирается. Его интересы больше связаны с другими направлениями, его экономические, политические интересы, к сожалению, во многом совпадают с российскими. Это серьёзный цинизм, что самая коррумпированная власть, которую мы имели, требует прозрачность от неправительственных организаций. Политики, которые каждый год в финансовых декларациях заявляют, что им мамы и папы подарили по 150 тысяч лари за раз, например. Или бывший премьер заявляет, что перелёт его сына в университет на государственном самолёте был спонсирован его отцом. Это вверх цинизма", — говорил Гиорги Бадридзе.
Согласно закону, любая неправительственная организация, которая получает гранты от зарубежных компаний, должна встать на учет, как НПО, находящяся под влиянием иностранных государств. Это существенно осложняет работу разных организаций, о чём заявляет оппозиция.
Однако остается проблема консолидированности самих оппозиционных сил и для противостояния правительственной инициативе, и для победы на грядущих выборах, накануне которых можно использовать настроения, которые царят в обществе.
"Для смены существующей власти недостаточно того, чтобы эта власть была непопулярной. Должно быть наличие серьезной оппозиии. Сейчас главное преимущество власти, что оппозиция раздроблена, и чаще мы их видим, оппонирующими друг другу..Это должен быть общий фронт, чтобы общество увидело, что силы готовы сотрудничать. Иначе они не убедят избирателей, что они смогут быть нормальным коалиционным правительством после победы на выборах".