Эстонец, подчинивший себе Путина: как Антон Вайно стал тенью президента и богатейшим чиновником России

Чем же Антон Вайно так ценен для Владимира Путина? Политолог Николай Петров отмечает, что Вайно шел к этому постепенно, был организатором всех мероприятий с участием президента, фактически следовал за ним как тень, был ему удобен.

„Надо посмотреть на эволюцию глав президентской администрации, чтобы увидеть как эти главы из заметных политиков с серьезными политическими амбициями, игравшими самостоятельную роль, превращались во все более услужливых и малозаметных чиновников. Антон Вайно стоит на вершине этой эволюционной пирамиды: он не делает никаких самостоятельных заявлений, не участвует ни в каких серьезных политических играх и интригах (по крайней мере, об этом неизвестно), и в этом смысле идеально подходит президенту“, считает он. Политог отмечает, что даже если бы Вайно захотел бы что-то сделать в своих интересах, то его едва ли бы ждал успех: не обладает ни узнаваемостью, ни политическим весом. Он идеален в качестве начальника канцелярии, который не подсидит своего начальника.