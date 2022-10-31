Автор инициативы предлагает ужесточать нормы загрязнения и штрафы виновным в загрязнении, а также возможность жителям обращаться в суд с просьбой о возмещении ущерба, если в результате здоровью причинен вред.

„Прежде всего это предложение направлено на то, чтобы до 2030 года стандарты качества воздуха в Европейском Союзе больше соответствовали рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и минимальным установленным нормам“, – сказал В.Синкявичюс в интервью „Тваряй Летувай" (Устойчивой Литве).

„Во-вторых, стандарты осуществлялись бы практически, а не на бумаге, так гражданам было бы предоставлено больше возможностей. Это актуально для каждого, так как граждане ЕС, пострадавшие от загрязнения воздуха, будут иметь право обращаться в суд и добиваться возмещения ущерба. Поэтому люди должны иметь больше информации о качестве воздуха в конкретном месте их проживания“, – сказал политик.

По словам В.Синкявичюса, цель этой инициативы – предоставить институциям больше возможностей применять более жесткие наказания в отношении виновных в загрязнении, не предпринимающих мер для уменьшения загрязнения воздуха, установленных на национальном или местном уровне.

Меры, обеспечивающие лучшее качества воздуха, должны установить национальные и региональные институции власти, так как они лучше всего могут оценить ситуацию в конкретной стране или в конкретном городе, подобрать наиболее действенные меры для достижения предлагаемых стандартов, сказал В.Синкявичюс.



Ситуация Литвы – сложная



В.Синкявичюс обращает внимание, что качество воздуха в Литве не самое плохое в Европейском Союзе, но и не самое хорошее. Перед Литвой в этой области стоят серьезные вызовы и, по его словам, в стране надо срочно ускорить усилия, чтобы уменьшить выбросы некоторых загрязнителей воздуха.

„Согласно представленному в этом году учету загрязнителей, Литва превышает нормы четырех из пяти загрязнителей, установленных Национальной директивой снижения эмиссий. По правде говоря, Литва является единственным государством-члном ЕС, оказавшимся в такой сложной ситуации.(…). С учетом нынешнего контекста, проблема вероятно будет только углубляться, так как энергетический кризис вынудит некоторые города Литвы отапливаться более загрязняющим топливом. Но, конечно, не надо сваливать всю вину только на энергетический кризис. Необходимые работы не проводились задолго до кризиса и не только в секторе энергетики“, – сказал еврокомиссар.

Стандарты, устанавливаемые в соответствии с правовыми актами этой инициативы, будут осуществлены до 2030 года. Усилия потребуются и со стороны городов, и со стороны государства, подчеркнул В.Синкявичюс.

Внимание к вопросам очистки точных вод

Внимание в инициативе уделяется также вопросам обеспечения качества очистки стоков и внутренних вод.

„Они ориентированы на две главные вещи. Во-первых, уменьшение загрязнения вод рек, озер, морей и подземных вод. Это означает более строгие стандарты мониторинга микрозагрязнителей и очистки стоков. Кроме того, в список загрязнителей вод будут включены 24 новых вещества, которые в научных исследованиях оцениваются как представляющие опасность для окружающей среды и здоровья людей“, – сказал В.Синкявичюс.

„Во–вторых, очистка вод становится более экономичной. С одной стороны это связано с принципом „Загрязнитель платит“. 92 проц. токсичных микрозагрязнений появляется в сточных водах в ЕС по вине двух секторов – лекарств и косметики. Поэтому по новой расширенной схеме ответственности производителей производители должны будут оплачивать расходы очистки стоков. Это также стимул создавать новые продукты, в которых бы не было токсичных веществ“, – пояснил В.Синкявичюс.

По его словам, в предлагаемой инициативе установлена также обязательная цель – до 2040 года сектор очистки стоков должен стать энергетически нейтральным, тол есть, производить больше энергии, чем использовать.

Каждый месяц команда „Тари Летува“ уделяет внимание новой теме устойчивости – от загрязнения воды до прав животных, социальной интеграции и энергетики. Инициатива направлена на расширение экологической сознательности и повышение природоохранной грамотности жителей, изменения в Литве.