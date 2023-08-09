Есть предложение обсудить в коалиционном совете ситуацию с информацией, опубликованной Анушаускасом

"Все эти вопросы безопасности секретов, вопросы обороны, я думаю, тоже могли бы оказаться в центре внимания коалиционного совета. И одну из встреч можно посвятить этим вопросам", – сказал Э. Гентвилас в эфире радиостанции Žinių radijas.

По мнению политика, заседание коалиционного совета рационально, потому что либералы считают, что у них недостаточно информации по этому вопросу.

"Дело в том, что мы, либералы, не руководим Министерством национальной обороны, у нас нет там своих людей, мы не руководим Комитетом по национальной безопасности и обороне. Мы чувствуем себя немного так, будто у нас недостаточно информации", — сказал Э. Гентвилас.

"Мы чего-то не знаем. На мой взгляд, формат коалиционного совета такой, который мог бы приоткрыть дымовую завесу для партнеров по коалиции, и сегодня мы бы говорили в унисон", — также отметил он.

Э. Гентвилас подчеркивает, что сами консерваторы по-разному оценивают обнародованную А. Анушаускасом информацию о закупке танков.