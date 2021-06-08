ЕСПЧ: Литва нарушила конвенцию о правах, решив не признавать на государственном уровне общину неоязычников

По мнению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Литва нарушила статьи конвенции о свободе мысли, совести и религии, запрет на дискриминацию и право на справедливое рассмотрение дела, а также на действенность судебной защиты.

"Суд установил, что государственные ведомствам не представили обоснованных и объективных оснований, согласно которым обратившаяся община трактовалась иначе, чем другие религиозные общины, которые находились в сходной ситуации", – говорится в сообщении ЕСПЧ.

"Члены Сейма не остались беспристрастными, применяя полномочия регулятора", – счел суд.

В 2019 году Сейм отказался предоставлять Romuva государственное признание. В парламенте не хватило голосов для признания. "За" это проголосовали 40 депутатов, "против" был 31 и 15 воздержались.

Теперь Romuva сможет повторно обратиться за государственным признанием только через десять лет.

Государственное признание дает Сейм, получив положительное заключение Министерства юстиции.

Минюст оценил, что Romuva, как религиозная община, пестующая этническую культуру, является важной частью культурной и религиозной жизни Литвы.

Государственное признание позволило бы Romuva получить право на льготу налога на землю, его жрецы подлежали бы обязательному социальному страхованию, браки признавались бы как заключенные в ведомстве актов гражданского состояния.

В ходе переписи населения 2001 года исповедующими языческую религию балтов назвали себя 1,2 тыс. жителей, а в 2011 году таких было уже 5,1 тыс. жителей.