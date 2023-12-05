Если спикер Сейма Литвы не приостановит свое членство в партии, оппозиция инициирует процедуру вотума недоверия

Это подтвердила староста фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аушрине Норкене.

По ее словам, основной вопрос, который следует задать В. Чмилите-Нильсен, заключается в том, намерена ли она приостановить свое членство в Движении либералов.

"Мы идем немного другим путем – согласно Уставу, мы вызовем спикера Сейма для ответа на вопросы в зале заседаний", - сказала А. Норкене.

"Вопрос в том, намерена ли она приостановить свое членство в Движении либералов", - пояснила она.

По мнению "агрария", если В. Чмилите-Нильсен решит остаться в рядах либералов, тогда оппозиция приступит к процедуре вотума недоверия.

"В противном случае мы не будем видеть другого выхода, кроме как начать (процедуру) вотума недоверия", - пояснила А. Норкене.