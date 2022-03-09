"Если падет Украина, страны Балтии – следующие": Участники антивоенной конференции в Вильнюсе

Основные заявленные темы обсуждений: оценка военной ситуации, влияние войны на политический строй в России, методы противодействия свободного мира путинской агрессии, а также возможные практические шаги российской эмиграции по давлению на путинский режим.

Открывая конференцию, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин назвал происходящее в Украине трагедией и полномасштабной войной.

"Мы с коллегами по форуму подумали, что было бы правильно собраться и обсудить текущий момент, последствия происходящего и, конечно, найти практические решения: будь то координация помощи украинским беженцам или координация действий российской и белорусской оппозиции по давлению на путинский режим", – сказал он.

Угроза ядерной войны пугает, но режим Путина все равно рухнет

Член парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис утверждает, что развязанная российским руководством война – "это начало конца путинского режима".

"Все. Все черты пройдены. Наверное, что-то еще остается – Путин грозит нам ядерным оружием и мир воспринимает эту угрозу очень серьезно, поскольку, если он чем-то угрожает, то [обещания] выполняет. Несмотря на это, никогда за прошедшие 30 лет я не чувствовал такого единства очень многих народов – и американского, и литовского, и украинского, и белорусского, и российского и так далее. <...> Нам следовало бы создать организацию под названием „За Европу без Путина“, где мы бы все могли объединить свои силы. У нас у всех один враг – мы просто воюем с путинским режимом. Нам нужно объединиться", – считает политик.

"Я верю, что россияне – европейский народ. Другой альтернативы нет. Либо вы будете с нами, либо вы погибнете под давлением этого режима или под Китаем… Все народы готовы открыть вам путь в Европу, но тогда надо сражаться – сражаться на каждой улице, в каждом городе. За украинцев и за нашу свободу от этого режима, который сейчас угрожает всему миру – не только Украине. Россия – первая страна, которую оккупировал Путин. И вы уже страдаете", – заявил Павиленис.

НАТО, закройте небо над Украиной

С докладом на конференции выступил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас находится в Киеве. Он рассказал о текущей военной ситуации в Украине, выразил восхищение стойкостью украинцев и уверенно заявил, что Украина победит.

"Я даже не ожидал, что все так будет. В страну вернулось около 70 тысяч мужчин, чтобы защищать ее. В эти дни самые длинные очереди были у военкоматов: люди становились в них, чтобы записаться в территориальную оборону", – говорит политик.

На минувших выходных президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу: "Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Закройте для всех российских ракет, боевой авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону. Без ракет, без авиабомб. Мы – люди. И это – ваш гуманитарный долг защищать нас, людей, и вы это можете. Если вы этого не сделаете, если не дадите хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, можно сделать только один вывод: вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали".

Тем не менее власти США такой призыв не поддерживают. Если НАТО решится на этот шаг, для обеспечения бесполетной зоны потребуется развертывание американских вооруженных сил, что будет означать "потенциально прямой конфликт и потенциальную войну с Россией". Об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Илья Пономарев считает, что закрыть небо все же необходимо. НАТО должно понять, что под угрозой безопасность всего континента. Он обосновывает свою позицию уязвимым положением украинских атомных электростанций в Чернобыле, Энергодаре и Южноукраинске, которые попали в зону боевых действий.

"Американское руководство воспринимает это решение как опасное, но нужно учитывать ситуацию с украинскими АЭС. Вводя бесполетную зону, вы защищаете жизни европейцев, жизни ваших людей", – подчеркнул он.

С ним солидарен и экс-чемпион мира по шахматам, видный деятель российской оппозиции Гарри Каспаров.

"Нужно говорить о спасении жизней украинцев, которые дорого платят за ошибки Запада и медлительность НАТО в решении о бесполетной зоне над Украиной. <...> Если небо закроют, то я сомневаюсь, что российские власти найдут летчиков, готовых выйти в небо и встретить самую мощную авиацию в мире", – подчеркнул спикер.

Прорвать блокаду

Также участники конференции заявили о необходимости сделать что-то, чтобы прорвать информационную блокаду. Об этом заявили журналист Константин Эггерт и политик Евгения Чирикова.

Напомним, 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook и Twitter, а также сайты почти всех независимых и полунезависимых СМИ, включая Deutsche Welle, BBC, «Медузу», «Радио Свобода». 1 марта по требованию российской генпрокуратуры был заблокирован сайт телеканала «Дождь», а радио «Эхо Москвы» – отключено от эфира. Уничтожение остатков свободной российской прессы продолжается.

"Сейчас все усилия надо направить на прорыв информационной блокады, - считает она. – Распространяйте листовки, распространяйте информацию как угодно. Они заблокировали Facebook – так нужно создать миллион сайтов, которые заблокировать будет уже не так просто", – говорит Чирикова.

"Я думаю, что в этих условиях нужны какие-то действия с прифронтовыми государствами – со странами Балтии и Польшей, со стороны российской диаспоры, которая очень большая, которая не поддерживает путинский бандитизм. Среди нас очень много людей, которые обладают очень хорошими ИТ-навыками. Значит, надо создать какой-то пул этих айтишников, которые могли бы заниматься: А) во всех видах помощью украинцам и Б) прорывом информационной блокады в России. Я уверен, что очень скоро речь пойдет и о блокировке VPN", – вторит ей Эггерт.

Он уверен, что просветительскую работу необходимо направить на тех, кто не хочет знать реальной ситуации. Те же, кто хотят, уже и так прекрасно все понимают.

Спикеры указали на то, что нужно найти возможности выйти на военных, членов их семей, солдатских матерей и тому подобное. Российская армия идейно мотивирована слабо, с таким тезисом выступил социолог Игорь Эйдман.

В свою очередь, главред белорусского портала "Хартия 97" Наталья Радина говорит, что журналисты стараются воздействовать на родственников военнослужащих.

"У военных забирают телефоны, но иногда дают связаться с родственниками, поэтому мы стараемся через них доносить информацию, убеждать не воевать с Украиной", – рассказывает Радина.

Глава белорусского фонда "Дапамога" Наталья Колегова заявила о том, что Беларусь поневоле стала страной-агрессором, но у белорусского народа есть шанс в корне изменить ситуацию.

"После событий 2020 года белорусский народ впервые может увидеть, что от него что-то зависит – от него сейчас реально зависит многое. <...> У нас есть шанс, чтобы очень активно противодействовать", – говорит она.

Помимо этого, Колегова призвала воспрепятствовать разжиганию межнациональной розни. Нельзя возлагать ответственность за преступления лидеров на нацию. Она приветствовала заявления литовских политиков, давших четкий сигнал обществу – не смейте вымещать свой гнев на русских и белорусах.

Россия близка к распаду как никогда

Политик и публицист Леонид Гозман присоединился к участникам конференции по видеосвязи – из Москвы.

По его словам, сейчас перед Россией стоит угроза развала и распада на разные регионы, анклавы и республики. Поблагодарить за это нужно Владимира Путина, однако этого ему мало – он недвусмысленно намекает миру о готовности развязать ядерную войну.

"Власти недооценивают удар, который получает система в результате массового отъезда людей, – считает эксперт. – Я звоню знакомым и первый вопрос – ты где? Я не боюсь, что режим сменится. Я боюсь, что наша страна погибнет. Это будет распад и создание новых государств, и боюсь, что распад России будет страшным и с кровью", – поделился своими опасениями Гозман.

Если потеряем Украину, следующие на очереди страны Балтии

Участники неоднократно подчеркивали, что после Украины настанет очередь стран Балтии. Если раньше к этой угрозе относились несерьезно, то сейчас она стала очень осязаемой.

"Если планы Путина в отношении Украины реализуются, то следующим шагом будет Балтия. <...> Он угрожает, он хочет тотального конфликта", – убежден Каспаров.

Член парламентского комитета по иностранным делам, глава литовской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис заявил о необходимости защищать каждый метр украинской земли. Война в Украине – война за будущее свободного мира, отчеканил политик.

"Ядерное рычание должно быть встречено ответом, что мы его слышим и готовы к сопротивлению. Российские войска нужно отбить в нужном месте: каждый метр украинской территории означает метр демократического мира", – заявил он.

Результатом работы антивоенной конференции стала резолюция, обращенная к странам Запада.

"Мы призываем западные страны, в первую очередь США, резко усилить свое военное присутствие в регионе и прекратить разговоры о том, что военная конфронтация с Россией невозможна. Если Путин хочет конфронтации, она неизбежна. Поэтому сейчас очень важно, чтобы ресурсы НАТО были максимально полно подготовлены к любой провокации", – констатировали участники конференции.