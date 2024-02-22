Еще один кандидат в президенты Литвы получил подписные листы

А. Римкус сможет начать сбор подписей с пятницы.

Претенденты в кандидаты до 28 марта должны собрать не менее 20 тыс. подписей. Сбор подписей возможен как в бумажном, так и в электронном виде на сайте rinkejopuslapis.lt.

И. Шимоните в первый же день собрала необходимое количество подписей для участия в выборах главы государства.

Правда, в отличие от других кандидатов, она это делала исключительно онлайн.

Остальным участникам политической кампании ГИК выдаст подписные листы после получения от них заявочных документов.

Сделать это они смогут до вечера 8 марта.

Среди таких участников Зенонас Андруленас, Гинтаутас Кнюкшта и Жильвинас Трейгис.