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Евросоюз ответил на угрозы белорусского правителя Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу, подчеркнув, что не позволит запугать себя. "В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 11 ноября.
ЕС ответил на угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу
© Itar-Tass / Scanpix

Джентилони подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС", которая будет утверждена в будущем году.

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Лукашенко угрожает перекрыть транзит газа

Ранее Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа", в том случае если ЕС расширит санкции против его страны в конфликте вокруг мигрантов на белорусско-польской границе. "Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - заявил он на совещании с правительством в Минске 11 ноября.

В настоящее время Евросоюз обсуждает возможность принятия нового, уже пятого пакета санкций в отношении Беларуси, который может включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, так и меры экономического характера.

Тема санкций, по всей видимости, станет главной на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 15 ноября. Она стала актуальной в связи попытками минского режима дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе с помощью организованной доставки к его внешним границам тысяч мигрантов с Ближнего Востока, стремящихся проникнуть в Европу. В странах ЕС это называют "гибридным нападением", которое к тому же обернулось страданиями тысяч людей, оказавшихся по воле Лукашенко в безвыходной ситуации на границе с Польшей, Латвией и Литвой.

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Deutsche Welle
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