Плата за просьбу о выдаче визы будет повышена с 35 до 80 евро, надо будет представлять дополнительные доказывающие документы, удлинится время выдачи виз и будут применяться более строгие правила выдачи многократных виз.

Упрощенный визовый режим распространяется на надежных партнеров, с которыми нас связывают общие ценности, и гражданам таких стран предоставляется привилегированное право прибыть в ЕС, сказал министр внутренних дел председательствующей в блоке Чехии Витас Ракушан.

По его словам, "Россия, осуществляя неспровоцированную и неоправданную агрессией войну, включая выпады против мирных жителей, разрушила это доверие и попрала основные ценности международного сообщества".

"Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашего непоколебимого обязательства Украине и ее жителям", – сказал В.Ракушан.

Решение опубликовано в пятницу в Официальном издании и вступает в силу в тот же день, а применяться будет с 12 сентября.