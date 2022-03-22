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Европейский Союз одобрил первую в истории общую стратегию ЕС в области безопасности и обороны под названием "Стратегический компас". Такое решение министры иностранных дел и обороны 27 стран - участников Евросоюза приняли на встрече в Брюсселе в понедельник, 21 марта.
ЕС одобрил первую общую стратегию безопасности и обороны
© Reuters / Scanpix

Среди прочего, она предусматривает появление корпуса сил быстрого реагирования, в который войдут до 5000 военнослужащих. Он будет полностью готов до 2025 года. В дополнение к сухопутным войскам новый корпус должен включать в себя военно-воздушные и военно-морские силы.

Работа над стратегией велась два года, было невозможно представить себе, что в момент принятия ситуация настолько ухудшится, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, имея в виду войну России против Украины. По его словам, принятие документа посылает отчетливый сигнал о единстве и решительности Евросоюза.

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Расходы ЕС на оборону - около 200 млрд евро

Сейчас суммарные расходы стран ЕС на оборону составляют около 200 млрд евро или 1,5 процента ВВП, однако этого недостаточно, указал Боррель. Глава дипломатии ЕС особо выделил необходимость создать более качественные инструменты борьбы с гибридными атаками, киберугрозами, внешним вмешательством и манипуляцией информацией. Будущие поля битвы охватят сети, киберпространство и космос, речь пойдет "не только о захвате земли, но и о покорении человеческих умов", подчеркнул Боррель.

В то же время министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предостерег от остановки на достигнутом. Общая стратегия предоставляет необходимый набор инструментов, чтобы ЕС стал настоящим геополитическим игроком в области обороны и безопасности вместе с НАТО, однако это лишь начало пути, заявил он. "Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину в борьбе с российской агрессией", - добавил министр.

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