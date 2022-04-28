ЕС может объявить о запрете на поставки нефти из России уже на следующей неделе

Европейская комиссия заявила, что ведет об этом консультации с США и странами "Большой семерки", и после них сделает соответствующее объявление.
ЕС хочет ввести санкции против России таким образом, чтобы с одной стороны они были достаточно жесткими для нанесения вреда президенту РФ Владимиру Путину, а с другой не привели к кризису на мировом нефтяном рынке – не говоря уже о европейском.
В Брюсселе говорят, что знают о зависимости от нефти как самых богатых, так и самых бедных стран. ЕС уверяет, что пытается избежать резкого роста цен на нефть во всем мире, что может в свою очередь подорвать международную поддержку санкций против России.
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