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Европейские дипломаты, принимающие участие в переговорах, сообщили, что европейский запрет на поставки нефти из России (вероятнее всего, поэтапный) может быть введен уже на следующей неделе. Об этом пишет европейский корреспондент Би-би-си Катя Адлер.
ЕС может объявить о запрете на поставки нефти из России уже на следующей неделе
© Reuters / Scanpix

Европейская комиссия заявила, что ведет об этом консультации с США и странами "Большой семерки", и после них сделает соответствующее объявление.

ЕС хочет ввести санкции против России таким образом, чтобы с одной стороны они были достаточно жесткими для нанесения вреда президенту РФ Владимиру Путину, а с другой не привели к кризису на мировом нефтяном рынке – не говоря уже о европейском.

В Брюсселе говорят, что знают о зависимости от нефти как самых богатых, так и самых бедных стран. ЕС уверяет, что пытается избежать резкого роста цен на нефть во всем мире, что может в свою очередь подорвать международную поддержку санкций против России.

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bbcrussian.com
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